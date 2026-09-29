Quién era Curtis Wilkie Beasley, el hombre de 77 años ejecutado en Florida por un crimen de 1995

El estado de Florida, Estados Unidos, ejecutó este 29 de septiembre, mediante inyección letal, a Curtis Wilkie Beasley, un veterano del Ejército de 77 años. La ejecución se llevó a cabo a las 18:12 horas local en la Prisión Estatal de Florida en Raiford, bajo una orden firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

Beasley fue condenado judicialmente por el asesinato de Carolyn Monfort, de 62 años, cometido el 24 de agosto de 1995 en el condado de Polk, al suroeste de Orlando. De acuerdo con los expedientes judiciales y la investigación del caso, la víctima fue hallada sin vida por su hijo con múltiples lesiones graves en la cabeza provocadas por un martillo, además de presentar heridas defensivas en las manos y los brazos.

Las pruebas recabadas en la escena indicaron que del domicilio sustrajeron el vehículo de Monfort y una suma de dinero en efectivo correspondiente a la renta pagada por un nuevo inquilino, pruebas forenses y de ADN vincularon posteriormente a Beasley, quien fue capturado meses después en un hotel en Alabama.

Previo a la aplicación de la pena capital, la defensa legal del reo interpuso diversos recursos de apelación y solicitudes de suspensión ante el Tribunal Supremo de Florida. Los abogados argumentaron que Beasley padecía deterioro cognitivo, depresión severa y requería el uso de silla de ruedas debido a su avanzada edad de 77 años. No obstante, las instancias judiciales rechazaron los argumentos bajo el principio de que la exclusión legal por edad en la pena capital se limita exclusivamente a quienes cometieron los delitos siendo menores de 18 años.

Con este procedimiento, Florida concretó su decimosexta ejecución del año, consolidándose como una de las jurisdicciones con mayor aplicación de la pena capital en Estados Unidos bajo el mandato del actual gobernador, quien mantiene una política activa de signatura de órdenes de ejecución para reos con condenas históricas.

Detalles clave del caso de Curtis Wilkie Beasley

Víctima: Carolyn Monfort (62 años), administradora de apartamentos en el condado de Polk.

Carolyn Monfort (62 años), administradora de apartamentos en el condado de Polk. Fecha del crimen: 24 de agosto de 1995.

24 de agosto de 1995. Método de ejecución: Inyección letal en la Prisión Estatal de Florida en Raiford.

Inyección letal en la Prisión Estatal de Florida en Raiford. Argumento legal de la defensa: Trastornos cognitivos, depresión severa y uso de silla de ruedas debido a la avanzada edad del reo (77 años).

Trastornos cognitivos, depresión severa y uso de silla de ruedas debido a la avanzada edad del reo (77 años). Balance estatal: Representó la decimosexta ejecución en el estado de Florida durante el año.

*Con información de EFE