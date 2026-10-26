¿Quién es Anthony Rivers III?: el adolescente de 15 años arrestado por un tiroteo que dejó 12 heridos en Florida

Un adolescente de 15 años, identificado como Anthony Rivers III, fue detenido como presunto responsable del tiroteo registrado este fin de semana cerca del estadio Bragg Memorial de la Universidad Florida A&M.

El incidente dejó 12 personas heridas, entre ellas seis menores de edad. El Departamento de Policía de Tallahassee, Florida, confirmó que la detención se efectuó el domingo 25 de octubre, después de las investigaciones preliminares sobre el ataque armado, ocurrido durante las actividades festivas por el regreso a clases de la institución.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, lamentó los hechos ocurridos cerca de las 20 horas del sábado 24 de octubre, en la intersección de las calles Perry y Manatee, donde se celebraban eventos de bienvenida y un partido de fútbol americano.

Revell declaró: “Lo que debió haber sido un fin de semana de celebración en nuestra comunidad se convirtió, en cambio, en una noche llena de miedos y violencia para las víctimas y para sus familiares”.

Cargos e historial legal del adolescente detenido

Tras la captura del adolescente, las autoridades judiciales presentaron cargos en su contra por los hechos. El Departamento de Policía detalló que el sospechoso enfrenta 11 cargos por intento de homicidio en segundo grado, además de uno por posesión ilegal de un arma de fuego por parte de un menor con antecedentes de delitos menores.

Las fuerzas de seguridad locales recalcaron que las investigaciones continúan para esclarecer lo sucedido e identificar a todos los participantes en el ataque.

Sobre el estado de las investigaciones, Revell señaló: “Este arresto representa un paso adelante importante para la justicia, pero el trabajo no ha terminado. Estamos comprometidos con hacer rendir cuentas a todas las personas involucradas y con obtener respuestas para todas las familias impactadas por esta tragedia”.

*Con información de Telemundo