Lula consigue la reelección en Brasil tras remontar la ventaja de Flávio Bolsonaro en las encuestas

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, gana este 25 de octubre la segunda vuelta de las elecciones con un 51.77% de los votos, frente al 48.25% de Flávio Bolsonaro, en una remontada histórica, mientras el escrutinio se ubica en el 99.90%.

En Brasil se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el actual gobernante Lula y el senador Flávio, hijo de Jair Bolsonaro.

La jornada estuvo marcada por lluvias y atrasos en los buses que obligaron al tribunal electoral a prolongar las votaciones dos horas, pese a que el cierre de las urnas estaba previsto para las 17 horas (hora de São Paulo).

La Policía Federal reportó al menos 22 detenidos por delitos electorales, principalmente por propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest situaron a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula, aunque ambos permanecían en empate técnico debido al margen de error.

Unos 158.7 millones de votantes fueron convocados a las urnas este 25 de octubre. También se eligieron seis mandatarios regionales.

Tras ganar, Lula es el primer candidato en la historia democrática de Brasil que vence al ganador de la primera vuelta.

En el exterior, Lula ganó con el 58.06%, equivalente a 163 mil 146 votos, mientras que Bolsonaro consiguió 117 mil 842 votos (41.94%).

Con el 99.90% de los votos escrutados, Lula sumó 64 millones 168 mil 688 sufragios (51.77%). Por su parte, Flávio Bolsonaro obtuvo 59 millones 788 mil 598 votos (48.23%).