Lula vs. Flávio Bolsonaro: Brasil decide su presidencia con las encuestas en empate técnico

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil transcurre con normalidad. Los ciudadanos deciden entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro como próximo jefe de Estado.

El Tribunal Superior Electoral informó que los puestos de votación abrieron a las 8 horas y atenderán hasta las 17 horas.

El día comenzó lluvioso en algunos de los principales colegios electorales, como pudo constatar EFE en Río de Janeiro y São Paulo.

El primero en votar fue el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien acudió a una escuela de Río de Janeiro unos 25 minutos después de la apertura.

Bolsonaro afirmó que en Brasil la esperanza se ha convertido en miedo, por lo que llamó a los brasileños a votar, “con lluvia o con sol”, para cambiar el rumbo del país.

"Brasil va a cambiar. Brasil va a vencer", declaró Bolsonaro, quien criticó la gestión de su rival y defendió la necesidad de reorganizar el país.

Aproximadamente una hora después, Lula votó en una escuela de São Bernardo do Campo, donde se dio a conocer en los años setenta como líder sindical.

Lula volvió a criticar a su rival al llamarlo “miliciano” y “descalificado ética y moralmente” para gobernar.

"Lo que vi en esta segunda vuelta no fue por un partido político, no fue por un sindicato. El pueblo fue a la calle a defender sus conquistas", dijo el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) a los periodistas tras depositar su voto.

Las últimas encuestas de Datafolha y Quaest sitúan a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula, aunque ambos permanecen en empate técnico debido al margen de error.

La Policía Federal reporta al menos 22 detenidos por delitos electorales durante la segunda vuelta, principalmente por propaganda irregular, violación del secreto del voto y desobediencia electoral.

Andrei Rodrigues, director del organismo, informó que se abrirá una investigación por el caso de un concejal del Partido de los Trabajadores que resultó herido anoche, luego de que el vehículo en el que se transportaba durante una manifestación fuera atacado con ladrillos y botellas.

Unos 158.7 millones de votantes fueron convocados a las urnas este 25 de octubre, en una jornada en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

De ganar Lula, sería la primera vez en la historia democrática de Brasil que el vencedor de la primera vuelta no llegaría al Palacio de Planalto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse desde la Casa Blanca sobre a quién apoya en las elecciones de Brasil y se limitó a decir: “Estamos observando”.

La cadena británica BBC informó que el Tribunal Superior Electoral de Brasil ya publicó los resultados de 37 países y territorios donde cerraron las votaciones. Lula ganó en 24, mientras que Bolsonaro obtuvo más votos en 13.

Bolsonaro lidera en el total de votos contabilizados hasta el momento.

Lula obtuvo más votos en España, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, Austria y Líbano, mientras que Bolsonaro ganó en Israel, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Japón.

En Japón, Bolsonaro acumuló cerca de 28,538 votos, frente a los 7,098 de Lula.

Falta de buses en Brasil

El presidente del Tribunal Regional Electoral de Bahía, Mauricio Kertzman Szporer, dispuso detener al secretario de Movilidad de la ciudad de Salvador, Pablo Souza, por la supuesta retención de autobuses durante la segunda vuelta, situación denunciada por Lula.

Kertzman señaló que las autoridades municipales incumplieron una orden que exigía restablecer toda la flota de buses, con una frecuencia equivalente a la de los días laborales y de forma gratuita.

Agregó que la retención del transporte obstaculiza la participación de los ciudadanos.

La Secretaría de Movilidad aseguró que el servicio se había normalizado y atribuyó las interrupciones iniciales a la colocación de propaganda electoral en vehículos estacionados.

En São Paulo también hubo denuncias por falta de autobuses.

Actualización

De acuerdo con la cadena estadounidense CNN, Lula lidera la votación entre los brasileños que residen en el extranjero.

El Tribunal Superior Electoral informó que hasta las 15.30 hora de Brasilia, Lula suma el 59.53% de los votos válidos frente al 40.47% de Flávio Bolsonaro.

Unos 918 mil brasileños en el extranjero están habilitados para votar, distribuidos en 134 países.

Piden extender la votación

El equipo jurídico del candidato del Partido de los Trabajadores (PT) y su candidato a la reelección, Lula da Silva, enviaron un recurso "urgentísimo" al TSE ante "las incidencias" registradas "en el transporte de votantes" en diversos estados del país.

Lula pide prorroga dos horas más el horario de votación.

También la campaña de Flávio Bolsonaro solicitó que el horario de votación se extendiera hasta las 19 horas de Brasilia bajo el argumento de las fuertes lluvias que habrían dificultado el voto y ahora buscan "garantizar que los votantes no se vean impedidos de votar debido a fenómenos meteorológicos".

Según la BBC, el Supremo Tribunal determinó la prorroga de las elecciones en todo Brasil, luego que ambos candidatos lo pidieron.