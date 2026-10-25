Restos humanos hallados en Haití: qué dice la fuerza multinacional y por qué Bukele descarta que sean los soldados salvadoreños

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Restos humanos hallados en Haití: qué dice la fuerza multinacional y por qué Bukele descarta que sean los soldados salvadoreños

Una organización humanitaria recuperó restos humanos en Haití tras la desaparición de cuatro militares salvadoreños. El hallazgo provocó declaraciones contrapuestas entre Bukele y la fuerza multinacional.

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El hallazgo de restos humanos y documentos militares en Haití abrió interrogantes sobre los cuatro salvadoreños desaparecidos. La fuerza multinacional aclaró a quién pertenece uno de los carnés encontrados. (Foto Prensa Libre: EFE/ Jonet St. Élois).

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) confirmó este 25 de octubre que recibió restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace una semana, tras una emboscada de bandas armadas en la capital de Haití, posibilidad que desmintió el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La GSF señaló en un comunicado que, a través de una organización humanitaria externa, recibió “restos que podrían pertenecer a los cuatro miembros del contingente salvadoreño que se encuentran desaparecidos tras el ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets”, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

“En este momento, la GSF no está en condiciones de confirmar si dichos restos corresponden al personal desaparecido“, agregó esa fuerza multinacional, cuya creación fue autorizada en el 2025 por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir a las bandas armadas y ayudar a estabilizar Haití.

El representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas, Jack Christofides, expresó la solidaridad del personal de esa fuerza “con las familias de los cuatro desaparecidos, con sus compañeros de armas, así como con el Gobierno y el pueblo de El Salvador durante estos momentos difíciles”.

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Esa fuerza multinacional está compuesta por más de mil soldados de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Mongolia, Sri Lanka y Chad, y su comandante es el general de división mongol Edernebat Batsuuri.

Controversia sobre el hallazgo

El diario The New York Times dio la primera información sobre la recuperación de restos que podrían pertenecer a los salvadoreños, pero Bukele, que envió a mediados de semana un contingente militar a Haití para tratar de encontrarlos, descartó que fueran de sus soldados.

“No son nuestros hombres”, publicó en su cuenta de X, donde añadió que las características de los restos calcinados, recuperados por la oenegé Hero Client Rescue, liderada por Scott Reece, exfuncionario de seguridad del Departamento de Estado de Estados Unidos, no corresponden a los técnicos en aviación salvadoreños desaparecidos.

Según el mandatario de El Salvador, “los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un Ejército que no es el nuestro”.

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“Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países“, añadió el presidente, quien sustentó su afirmación con dos fotografías: una de un carné de un integrante de la GSF y otra de un documento de identidad, ambas a nombre de un ciudadano de Chad.

La GSF aclaró en el comunicado que las imágenes de los documentos “pertenecen a un soldado de la GSF, integrante del contingente de Chad“, que está a salvo.

Dicha tarjeta se extravió durante las operaciones de búsqueda del personal salvadoreño desaparecido. El soldado se encuentra a salvo, junto a su unidad, y no figura entre los desaparecidos”, explicó.

La GSF añadió que “la coordinación entre las fuerzas de seguridad haitianas y la GSF sigue siendo fundamental para hacer frente a las bandas armadas que amenazan a las comunidades y al futuro de este país”.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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