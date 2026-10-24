Hallan restos humanos en Haití y Bukele revela por qué no serían de los cuatro militares salvadoreños

El diario The New York Times informó este 24 de octubre que un equipo de búsqueda encontró en Haití restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro soldados salvadoreños de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés).

Según el periódico estadounidense, tres personas cercanas a la misión indicaron que médicos forenses examinaban restos calcinados hallados este sábado para determinar si pertenecen a los militares salvadoreños emboscados hace una semana por bandas armadas en Santo, que forma parte de la comuna de Croix-des-Bouquets, en el norte de la isla.

Los cuatro salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras saltar de un vehículo blindado en llamas durante una emboscada de grupos armados en las afueras de Puerto Príncipe, cuando regresaban de un mercado a su base, según funcionarios salvadoreños.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó que pandillas haitianas tenían como rehenes a cuatro soldados integrantes de la fuerza de seguridad internacional, respaldada por las Naciones Unidas, y anunció que había puesto en marcha una operación militar para rescatarlos sanos y salvos.

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Bukele reaccionó a la publicación de The New York Times y aseguró que los restos no pertenecen a los militares desaparecidos.

En redes sociales, el mandatario de El Salvador explicó que una oenegé llevó restos humanos al aeropuerto y aseguró que pertenecían a los cuatro técnicos en aviación.

No son nuestros hombres. Una ONG entregó restos humanos en el aeropuerto, asegurando que pertenecían a nuestros cuatro aerotécnicos. Sin embargo, los restos corresponden a un niño, a un hombre de una estatura considerablemente mayor que la de nuestros aerotécnicos y a una persona que portaba parte de un uniforme de un ejército que no es el nuestro. Entre los restos también se encontraron carnets de identificación y uniformes militares de otros países. — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 25, 2026

Bukele señaló que uno de los restos corresponde a un menor; otro, a un hombre de mayor estatura que los desaparecidos, y un tercero portaba parte de un uniforme distinto del utilizado por el Ejército salvadoreño.

Además, reveló que entre los restos se localizaron identificaciones y uniformes militares de otros países.

En una publicación anterior, Bukele detalló que la misión salvadoreña en Haití está compuesta únicamente por pilotos y personal técnico, cuya labor es efectuar evacuaciones médicas y salvar vidas.

Bukele también calificó en X a las pandillas de Haití de “satánicas” por presuntamente realizar sacrificios humanos, aunque el gobernante no ha demostrado esta última afirmación.

“Dios nos concederá la victoria. El Creador del Universo está con nosotros”, escribió Bukele.