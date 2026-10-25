María Corina Machado vuelve a Venezuela tras 10 meses: la reacción de Trump y lo que aún se desconoce

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María Corina Machado vuelve a Venezuela tras 10 meses: la reacción de Trump y lo que aún se desconoce

¿Cómo regresó María Corina Machado a Venezuela después de 10 meses? Su equipo aún no revela los detalles, mientras Trump asegura que no sabía de su retorno y espera que esté a salvo.

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María Corina Machado regresa a Venezuela Edmundo González Urrutia Donald Trump

María Corina Machado volvió a Venezuela en medio de las negociaciones para una transición política. Trump reaccionó a su regreso, mientras Edmundo González anticipó que también retornará. (Foto Prensa Libre: EFE/ Vente Venezuela).

La opositora política María Corina Machado reapareció este 25 de octubre en Venezuela, en una iglesia católica donde seguidores de su partido, Vente Venezuela, la recibieron con abrazos durante una misa.

El equipo de comunicaciones de Machado difundió imágenes en las que se le ve saludando a los presentes en la misa y en la plaza de Santa Rosa, en el estado de Lara.

Minutos después, escribió en X: “Estoy aquí. Con ustedes”.

Luego, Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que Machado se encontraba en territorio venezolano.

“Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, dijo el opositor, exiliado en Madrid desde septiembre del 2024.

Hasta el momento, no hay información sobre cómo se produjo su regreso, pero su equipo aseguró que ofrecerá detalles en las próximas horas.

González Urrutia anticipó que “muy pronto” él también regresará.

Desde que Machado salió de Venezuela en diciembre del 2025 para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

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Sin embargo, su equipo denunció en septiembre del 2026 que afrontó trabas para su regreso, con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos desde Centroamérica e islas del Caribe.

Antes de abandonar Venezuela, Machado estuvo en la clandestinidad por casi un año para evitar ser detenida tras sus denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 2024, en las que fue proclamado ganador el ahora depuesto presidente Nicolás Maduro, sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicara el detalle de las votaciones.

Según la oposición, que recolectó copias de las actas electorales, el ganador de esa elección fue González Urrutia.

Machado habría permanecido durante los últimos meses en Panamá, país al que considera una segunda casa por haberla acogido en momentos álgidos, como cuando resguardó las actas.

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La opositora, de 59 años, ha buscado el cambio político en Venezuela desde el 2002, cuando fundó la organización Súmate, dedicada a la defensa de los derechos políticos, pero solo logró convertirse en la máxima líder de la oposición en el 2023.

Apenas 12 días después de la captura de Maduro en enero por parte de las tropas estadounidenses, Machado se reunió con el presidente Donald Trump, a quien le entregó la medalla del Nobel y le expresó su deseo de volver a Venezuela.

Trump dijo que podría involucrar de alguna manera a Machado en el plan de transición en Venezuela; sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, opinó que el liderazgo de la dirigente no era realista para iniciar el proceso.

En marzo, Machado se reunió nuevamente con Trump bajo total hermetismo. El mandatario no volvió a referirse a ella hasta el 5 de octubre.

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Mientras tanto, Washington negoció acuerdos en materia de petróleo, minería y gas con el gobierno de Delcy Rodríguez, que derivaron en la firma de un convenio petrolero en agosto, el cual permite a Estados Unidos acceder a la quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

Tras el anuncio del regreso de Machado a Venezuela, Trump afirmó que no sabía nada al respecto, pero deseaba que estuviera a salvo.

“Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo”, agregó el mandatario estadounidense.

Mientras tanto, la urgencia de Machado por celebrar elecciones no coincide con la reciente declaración de Trump, en la que sostuvo que aún es “demasiado pronto” para celebrarlas.

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El plan de transición del mandatario contempla un proceso de negociación entre el chavismo y la oposición representada por la exdiputada Dinorah Figuera, para alcanzar un acuerdo que permita convocar a comicios presidenciales en el país suramericano.

Figuera fue escogida por Estados Unidos como la líder de la delegación opositora bajo el argumento de que representa al Parlamento elegido en el 2015, cuando el antichavismo ganó la mayoría de curules.

Machado no forma parte del diálogo, pero manifestó en sus inicios que no obstaculizaría el proceso y reiteró su disposición a negociar con Delcy Rodríguez, como ya lo había indicado meses atrás durante una reunión con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

“Si es necesario para intercambiar en algún encuentro a los efectos de definir (un) cronograma de transición, pues se hará. Pero lo he dicho, cualquier proceso es sobre la base del reconocimiento del 28 de julio de 2024 y para una transición”, expresó Machado en febrero, en un encuentro virtual con la prensa colombiana.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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