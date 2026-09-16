¿Por qué Estados Unidos sacó a Venezuela de la lista de países que incumplen en la lucha contra el narcotráfico? Esto dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Venezuela de la lista de países que, según Washington, han “incumplido de manera demostrable” sus obligaciones internacionales en la lucha contra el narcotráfico durante los últimos 12 meses.

La decisión figura en la Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, remitida al Congreso estadounidense y divulgada este miércoles 16 de septiembre. La Casa Blanca confirmó que, para este año, Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia permanecen bajo la calificación de incumplimiento.

El cambio supone una diferencia respecto del año fiscal 2026, cuando Venezuela aparecía junto con Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia entre los países que Washington consideraba que habían incumplido de manera demostrable sus compromisos antidrogas.

¿Por qué Trump retiró a Venezuela de esta categoría?

Trump atribuyó la decisión a lo que calificó como avances en la cooperación entre Estados Unidos y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

En el documento, el mandatario estadounidense sostiene que los cambios políticos ocurridos en Sudamérica durante el último año han abierto nuevas oportunidades de cooperación entre Washington y los gobiernos de la región. También vinculó su decisión con acciones contra organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Trump afirmó que su Administración consiguió la detención y destitución de Nicolás Maduro y aseguró que posteriormente se han observado resultados de una mayor cooperación con las autoridades interinas venezolanas para combatir a los carteles.

El mandatario también mencionó la eliminación de Niño Guerrero, identificado por Washington como líder del Tren de Aragua, entre los resultados de esa cooperación.

Trump señaló que, debido a los “avances positivos” que atribuye a la gestión de Rodríguez, determinó que Venezuela ya no debía permaner entre los países calificados por Estados Unidos como incumplidores de sus compromisos de control de drogas.

Además, pidió que continúen los resultados “cuantificables” en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tránsito de drogas desde Venezuela hacia Estados Unidos. La Casa Blanca confirmó oficialmente que Venezuela ya no aparece entre los cuatro países señalados por “incumplimiento demostrable”.

Venezuela no desaparece de todos los listados

La decisión no significa que Estados Unidos haya dejado de considerar a Venezuela un territorio relevante para el tránsito o la producción de drogas ilícitas.

Venezuela continúa formando parte de la denominada lista de “principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas”, integrada por 23 naciones.

En ella aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La propia determinación estadounidense aclara que aparecer en esta lista general no necesariamente refleja el desempeño del gobierno de un país en la lucha antidrogas ni su nivel de cooperación con Estados Unidos. La clasificación toma en cuenta factores geográficos, comerciales y económicos que permiten la producción o el tránsito de drogas y precursores.

¿Qué países siguen señalados por incumplimiento?

Mientras Venezuela salió de esa categoría específica, Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia continúan señalados por Washington por haber “incumplido de manera demostrable” durante los últimos 12 meses sus obligaciones internacionales y las medidas antidrogas exigidas por la legislación estadounidense.

Trump determinó, sin embargo, que mantener la asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia es actualmente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

De esta manera, la decisión sobre Venezuela modifica una de las calificaciones que Washington mantenía sobre el país en materia de narcotráfico, pero no lo elimina de la lista general de territorios considerados relevantes para el tránsito o la producción de drogas ilícitas.

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