Cilia Flores: los problemas de salud por los que la esposa de Nicolás Maduro pide libertad condicional

La esposa del depuesto presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, solicitó el pasado 9 de septiembre prisión domiciliaria en Nueva York debido a supuestos problemas de salud.

El pasado miércoles, la defensa de Flores envió un documento al sistema judicial de Nueva York en el que solicita que la mujer sea enviada a una residencia privada en Nueva York debido a padecimientos cardíacos.

La defensa añade que Flores también sea resguardada por guardias las 24 horas del día, que tenga una pulsera de localización y que tenga restricciones en cuanto a visitas y llamadas telefónicas.

También indican que los costos del traslado serían cubiertos por la propia Flores, quien además ofrecería la retención de su pasaporte como parte de las condiciones.

El motivo, según la defensa, es que la mujer aseguró tener problemas cardíacos, en concreto, dolores en el pecho, arritmias, dificultad para respirar y una pérdida considerable de peso desde su detención.

Flores, de 69 años, dijo también que necesita un tratamiento cardíaco "complejo" y que en la cárcel federal donde se encuentra no tiene las condiciones necesarias para su recuperación.

Cilia Flores, esposa del expresidente venezolano Nicolás Maduro, pidió ser liberada mientras enfrenta su juicio en Nueva York y permanecer bajo arresto domiciliario. Su defensa argumenta que padece problemas cardíacos que requieren tratamiento.



Con información de @arielmou,… pic.twitter.com/fglNLcwScz — N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 10, 2026

El documento también menciona que el pasado 29 de julio, mientras estaba detenida, Flores sufrió un grave episodio de salud.

Los abogados de la mujer indican que sufrió un aparente infarto leve, aunque esa versión no consta de una confirmación médica.

Flores y Maduro fueron detenidos en enero durante una operación de las fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladados posteriormente a Nueva York, donde afrontan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo.

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, solicita al sistema judicial de Nueva York poder esperar el juicio en su contra fuera de prisión debido a problemas cardíacos.https://t.co/lhl5e3i7J8 — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 10, 2026

El juez federal fijó el inicio del juicio contra el binomio presidencial para el próximo 1 de junio de 2027.

Lea también: Verificamos por usted: ¿el director de la CIA llevó a un agente implicado en la captura de Maduro a Cuba?