Nicolás Maduro reaparece en fotos desde una cárcel de Nueva York: qué dice el mensaje del expresidente de Venezuela

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apareció en dos fotografías este 30 de agosto en sus redes sociales, días después de que se anunciara un acuerdo con Washington para que tome el control de más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

Ambas imágenes datan del 25 de junio, un día después de los dos terremotos en Venezuela que dejaron más de seis mil muertos. En ellas se observa a Maduro en la cárcel donde permanece detenido en Nueva York desde enero, con un mensaje para su familia y sus seguidores.

"Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", dice la publicación, en la que se ve a Maduro con pantalón y sudadera grises. También se le nota una importante pérdida de peso.

Las imágenes fueron compartidas por otros integrantes del chavismo y por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto, difundió las fotografías en su cuenta de Instagram.

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Se ve a Maduro sonriente, mientras la publicación agrega: “Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero…”.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en Caracas en una operación militar estadounidense. Se encuentran recluidos en una prisión de Brooklyn, acusados de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego, cargos que ambos niegan.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

La publicación en la cuenta de Maduro ocurre dos días después de que su sucesora, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un pacto petrolero que permite a Estados Unidos operar yacimientos venezolanos.

Rodríguez asegura haber “escogido el camino de la diplomacia” con Washington porque quiere que su país se convierta en una “potencia energética”.

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La última vez que Maduro fue visto fue el 22 de julio, en una audiencia judicial en la que se confirmó que el inicio del juicio en su contra está previsto para el 1 de junio del 2026. El dirigente chavista, quien gobernó Venezuela desde el 2013 hasta enero del 2026, enfrenta delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas.

La mayoría de sus publicaciones en redes sociales han sido de motivos religiosos e imágenes de archivo con Flores.

Su hijo, Maduro Guerra, afirma que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.

El acuerdo petrolero entre Rodríguez y el gobierno de Donald Trump tendrá una vigencia de 25 años, con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Rodríguez agradeció a Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, su esfuerzo para lograr el pacto, que involucra el desarrollo de 17 campos estratégicos. También se contempla una inversión de más de US$100 mil millones y más de US$209 mil millones en tributos para el Estado.

Sin embargo, decenas de chavistas se reunieron el 29 de agosto en el centro de Caracas para manifestar contra la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores.

"Nosotros hemos definido que nuestro enemigo verdadero es el imperialismo yankee y el sionismo (en referencia a Israel) y sus acólitos en Venezuela", dijo a EFE Humberto Vargas, miembro del Frente Popular Antiimperialista, durante la protesta, en la que los participantes acusaron al mandatario Donald Trump de "asesino".

La publicación de Maduro concluye: “Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”.