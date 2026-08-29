Trump presiona al Reino Unido: por qué EE. UU. podría cambiar su postura sobre las Malvinas, según The Telegraph

Estados Unidos, según informó el diario británico The Telegraph, advierte al Reino Unido que podría cambiar su posición respecto de las islas Malvinas si el primer ministro Andy Burnham no aumenta el gasto en defensa.

El artículo, publicado el 28 de agosto, sostiene que altos funcionarios del Pentágono evalúan una exigencia más amplia para que los aliados de la OTAN eleven su inversión militar.

Según The Telegraph, la discusión forma parte de una revisión sobre el compromiso de los socios con las nuevas metas de gasto. Los funcionarios estadounidenses consideran que Londres no ha presentado hasta ahora una hoja de ruta clara para acercarse a la meta del 5% del PIB que impulsa la administración de Donald Trump.

La publicación señala que los británicos corren el riesgo de perder el apoyo de Washington en el conflicto de soberanía sobre las Malvinas.

El periódico argentino La Nación afirma que, en caso de producirse el cambio de postura de Estados Unidos, el reclamo de Argentina sobre las islas conseguirá un aliado de peso.

En materia diplomática, Washington mantiene una postura neutral, pero reconoce la administración británica del archipiélago.

El diario británico asegura que un alto funcionario dijo que es probable que el Reino Unido reciba atención especial en la revisión que se lleva a cabo sobre los socios de la OTAN.

La evaluación busca determinar si los países miembros cuentan con vías reales para alcanzar las metas de inversión militar.

“Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”, dice un funcionario citado por The Telegraph.

Esta sería una estrategia de la administración Trump para impulsar a la alianza hacia una etapa denominada “OTAN 3.0”. Bajo esta lógica, los europeos y Canadá deberían asumir la responsabilidad principal de la defensa del continente.

La Casa Blanca y el Pentágono priorizan el gasto militar para definir el nivel de apoyo político, las prioridades y los compromisos.

Washington considera insuficiente el plan de inversión anunciado en junio por Keir Starmer. Según el funcionario citado, la iniciativa británica avanzó, aunque sin alcanzar el nivel solicitado por el republicano.

La preocupación estadounidense se originó también por la falta de un compromiso explícito de destinar el 3% del PIB a defensa para el 2030. Según Financial Times, el ministro de Hacienda no asumirá ese objetivo en su presupuesto previsto para el 28 de octubre.

The Telegraph resaltó que el principal responsable de la política del Pentágono, Elbridge Colby, elogió los avances de Alemania, Polonia, Países Bajos y los países escandinavos para cubrir déficits de capacidades militares.

Según el medio británico, Colby advirtió que las naciones rezagadas continuarán bajo presión de Washington para acelerar el aumento del gasto y reemplazar sistemas de armas suministrados durante años por Estados Unidos.

La revisión sobre la OTAN podría redefinir cuántas tropas estadounidenses permanecen en Europa, en qué lugares y con qué velocidad se ejecutarán los cambios en el despliegue.

Los miembros de la OTAN acordaron destinar el 3.5% de su PIB a defensa y otro 1.5% a infraestructura asociada con la seguridad para el 2035. Los acuerdos responden a la necesidad de cubrir los vacíos que dejaría una menor concentración militar estadounidense en Europa.

Mientras tanto, el Reino Unido reafirmó en el 2026 que considera las islas Malvinas un territorio de ultramar soberano. Esto fue ratificado por un portavoz de Starmer, según el periódico inglés.

De acuerdo con The Telegraph, las Malvinas se encuentran en medio de una negociación amplia sobre compromisos militares, capacidad industrial de defensa y distribución de cargas en la OTAN.

El reporte no indica ninguna decisión oficial del Gobierno de Estados Unidos, pero sí señala discusiones en el Pentágono y advertencias al Reino Unido.