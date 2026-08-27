Internacional
¿Océano América? Por qué Donald Trump planea cambiar el nombre del Atlántico o el Pacífico
Trump insinuó que quiere cambiar el nombre, ya sea del Pacífico o del Atlántico por "Océano América".
Un cartel muestra el cambio de nombre del lago Ontario a lago América, mientras el presidente estadounidense Donald Trump firma una orden ejecutiva sobre el cambio de nombre, en medio de una reciente guerra comercial, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 27 de agosto de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 27 de agosto, el presidente Donald Trump ha insinuado que entre sus planes está cambiar el nombre del océano Pacífico o del Atlántico por "Océano América".
Las declaraciones de Trump se dieron durante un acto en la Casa Blanca, donde el mandatario firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por "Lago América".
"Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos", afirmó Trump.
Al ser preguntado por periodistas sobre el cambio de nombre del lago Ontario, el mandatario recordó que el mismo día en que llegó a la Casa Blanca, en el 2025, firmó una orden para cambiar el nombre del golfo de México por "Golfo de América".
"Lo cambiamos y ahora se le llama habitualmente golfo de América. Así que, si lo piensa, tenemos un golfo y tenemos un lago", dijo Donald Trump.
A pesar de firmar órdenes ejecutivas para cambiar nombres reconocidos internacionalmente, estas solamente afectan los registros y documentos federales estadounidenses.
Si al comienzo del mandato del republicano fue México el país vecino cuya nomenclatura geográfica resultó afectada, ahora le ha tocado el turno a Canadá, con el que Trump se ha enzarzado en una guerra comercial.
"Sobre el cambio a 'lago de América' es algo en lo que llevo pensando mucho tiempo", aseguró el mandatario, quien ya había lanzado la amenaza sobre el lago Ontario este martes a través de las redes sociales.
Desde su regreso al poder en enero del 2025, el republicano ha hecho continuas referencias a Canadá como el "estado 51" de Estados Unidos, algo que el Gobierno canadiense rechaza categóricamente.
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