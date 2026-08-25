¿Un fraude? el motivo que dio el Gobierno de Trump para retirar la visa a quienes solicitan asilo en EE. UU.

El Gobierno de EE. UU. planearía retirar los visados de trabajo o negocios a las personas que, una vez obtenido el documento para entrar al país, soliciten asilo.

La agencia EFE confirmó el plan de Donald Trump tras obtener un mensaje del portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.

"Nos estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente", señala el escrito.

"Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa", agrega el texto.

Piggott reiteró en su mensaje el lema que el Gobierno de Trump ha subrayado constantemente: "la visa es un privilegio, no un derecho".

Este nuevo plan del Gobierno de Trump afectaría también a las visas B1 y B2, que corresponden a negocios y turismo.

Las declaraciones de Piggott llegan después de que Associated Press adelantara que este plan podría afectar a 200 mil extranjeros que desde el 2016 han pedido asilo o están en trámites para solicitarlo en Estados Unidos.

De implementarse este plan, medios estadounidenses afirman que podría suponer la mayor campaña de revocación de visados en la historia del país.

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