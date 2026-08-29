¿Qué pasa en Yosemite? El plan del gobierno de Trump para ceder parte del parque en California a un proyecto privado

La prensa estadounidense señala que durante más de un año el Servicio de Parques Nacionales ha trabajado de forma discreta para cumplir con órdenes de la administración de Donald Trump: ceder una parte del parque Yosemite, en California, a un desarrollador inmobiliario para conectar un proyecto comercial privado con una ruta clave.

Funcionarios han presionado al Servicio de Parques para que ceda aproximadamente 400 metros a una empresa operada por la firma de inversión Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada, según documentos citados por el medio NOTUS.

Desde el 2025, el gobierno de Trump estudia la posibilidad de otorgar una parte del terreno a la empresa, a través de una red de sociedades de responsabilidad limitada. Los funcionarios proponen dar “derecho” sobre el terreno en forma de servidumbre, a cambio de recibir un terreno de igual valor en algún lugar de California, aún por determinar.

En concreto, el desarrollador pretende construir una carretera que conecte una propiedad adyacente al parque, en el Bosque Nacional Stanislaus, con una vía de servicio dentro de Yosemite, lo que proporcionaría un acceso único.

Según NOTUS, los promotores privados poseen una parcela de 83 acres en las afueras de los límites de Yosemite, a unos ocho kilómetros de uno de los bosques más emblemáticos del parque.

El camino de acceso actual a la propiedad se encuentra a más de 16 kilómetros de una entrada al parque y mucho más lejos de los lugares más representativos de Yosemite.

Una empresa que compró 83 acres cerca de Yosemite por US$4 millones busca una nueva vía de acceso al parque. El Gobierno analiza un intercambio de terrenos. (Foto Prensa Libre: sitio web del Servicio de Parques Nacionales / Cindy Jacoby)

Sin una nueva carretera, los visitantes de la propiedad privada tendrían que conducir al menos una hora y media para llegar a Yosemite.

Cicely Muldoon, quien trabajó más de 40 años en el Servicio de Parques Nacionales y se desempeñó como superintendente de Yosemite durante aproximadamente cinco años, dijo, citada por NOTUS: “La idea del parque nacional surgió en Yosemite con la preservación del valle de Yosemite y el bosque de Secuoyas Gigantes de Mariposa por parte de Abraham Lincoln”.

Lanny Davis, abogado de Kingsbarn, confirmó que la empresa estaba negociando un intercambio de terrenos.

“No fue Donald Trump; fui yo, el demócrata liberal Lanny Davis, exasesor del presidente Clinton, quien acudió al Departamento del Interior y argumentó que permitir la construcción de esta carretera para que los residentes de esta propiedad privada puedan acceder al parque es una decisión a favor del medio ambiente”, declaró Davis, citado por NOTUS.

El Gobierno de Trump estudia otorgar una servidumbre sobre unos 400 metros de Yosemite a cambio de otro terreno en California. El acuerdo ha provocado críticas de demócratas y conservadores. (Foto Prensa Libre: sitio web del Servicio de Parques Nacionales).

Añadió que no se está poniendo en riesgo a ninguna especie en peligro de extinción.

Una sociedad controlada por Kingsbarn compró el terreno en las afueras de Yosemite por US$4 millones en el 2024, según los registros revisados por la prensa.

El plan ha producido una ola de críticas, tanto de demócratas como de conservadores, que advierten que el acuerdo propuesto sentaría un precedente peligroso.

El senador demócrata Alex Padilla escribe en sus redes sociales que los parques nacionales “no pertenecen a los amigos ni a los aliados políticos de Trump” y que luchará para garantizar que permanezcan al servicio de la población.

“Los proyectos deben elegirse por sus méritos, no por las conexiones del solicitante con altos funcionarios de la Administración Trump”, apuntó el legislador en un comunicado.

Por su parte, el senador Adam Schiff recordó que los tribunales ya anularon un proyecto una vez y que volverá a ellos de ser necesario para proteger a Yosemite, al que calificó como “una de las maravillas naturales de California”.

El Departamento del Interior, del que depende el Servicio de Parques Nacionales, reconoció en un comunicado al periódico Los Angeles Times que se está considerando el acuerdo para la adquisición del terreno, pero negó cualquier influencia indebida por parte de la Casa Blanca.