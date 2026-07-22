¿Cuándo comenzará el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo?

El juez federal Alvin Hellerstein, de 91 años, a cargo del caso del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, estableció de forma preliminar que el juicio comenzará el 1 de junio de 2027, tras rechazar dos mociones en las que la defensa solicitó la inmunidad de los acusados.

Maduro entró en la sala vestido con un traje caqui de manga corta, junto con Flores, para la audiencia de seguimiento de su proceso penal en Estados Unidos. Saludó antes de ingresar y siguió la vista junto con sus abogados, con su característico bigote y notablemente delgado, aunque caminaba con normalidad.

Tras 18 minutos en el tribunal federal de Nueva York, concluyó la tercera audiencia previa al juicio. Maduro conversó con su defensa antes de salir.

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al juez un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y fijaron el comienzo del proceso para junio de 2027, cronograma que el juez aceptó.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio comience en junio de 2027, según un documento presentado ante el tribunal.

La defensa prevé presentar una primera batería de mociones antes de que concluya la entrega de pruebas, entre ellas un argumento de inmunidad para Maduro como jefe de Estado de Venezuela en el momento de su detención.

Barry Pollack, uno de los abogados de Maduro, expuso que, de ser aceptada, el mandatario no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que se incluirán otras pruebas.

La Fiscalía, por su parte, prevé completar la mayor parte de la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre.

Maduro y Flores enfrentan cargos por conspirar para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína tras el operativo estadounidense en su residencia de Caracas el 3 de enero.

El presidente depuesto se declaró no culpable el 5 de enero ante la justicia neoyorquina y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.

En ese momento, Maduro aseguró en español que era un «hombre decente» y el «presidente constitucional» de Venezuela.

Según The New York Times, las cortes de Estados Unidos podrían «no tener la autoridad para manejar el caso» debido a una ley ratificada por el país.

En la segunda comparecencia, en marzo, Maduro apareció con el cabello más canoso y una ligera cojera.

En abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones contra Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a Maduro y a su esposa.

Ambos podrían enfrentar penas de cadena perpetua si son declarados culpables.

El asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, solicitó al fiscal general adjunto Bret Shumate que se garantice la inmunidad judicial de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la demanda civil abierta contra ella en Florida.

Rodríguez enfrenta una demanda ante un tribunal de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas atribuidos al chavismo.

El 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, un juez ordenó una indemnización de US$314 millones en este caso, aunque Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros funcionarios chavistas.

«La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso», considera la Administración de Trump.

Desde la captura de Maduro, el gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el gobierno interino de Rodríguez, quien era vicepresidenta, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela.