Maduro envía mensaje desde prisión en Nueva York en Domingo de Resurrección 

Nicolás Maduro, presidente depuesto, reiteró este domingo, 5 de abril, un llamado a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela, mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el contexto de la celebración de la Semana Santa.

El pronunciamiento fue publicado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, a través de sus cuentas en X y Telegram, cuando se cumplen cerca de tres meses de su captura por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales.

En el mensaje, ambos destacaron el simbolismo religioso del Domingo de Resurrección. “Esta es la victoria de la vida y la verdad. No gana la muerte, gana Cristo; no gana la mentira, gana la verdad; no gana el odio, gana el amor”, expresaron.

El contenido incluyó múltiples referencias bíblicas y un llamado a la fe. Maduro pidió a Jesucristo bendecir a Venezuela y a los pueblos del mundo con “amor, esperanza y verdad”.

Llamados previos a la reconciliación

El mensaje de este domingo no es el primero. El pasado 28 de marzo, domingo de Ramos, Maduro y Flores ya habían instado a la paz y la unión nacional tras una audiencia judicial en Nueva York, en lo que fue su primera declaración pública desde la captura.

En esa ocasión, aseguraron mantenerse “firmes y serenos” frente al proceso legal.

Proceso judicial en Estados Unidos

Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos tras ser capturados el 3 de enero de 2026 durante un operativo militar en Caracas. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan un proceso judicial por delitos vinculados al narcotráfico y otros cargos federales.

En marzo, un juez federal rechazó desestimar el caso, permitiendo que el proceso continúe en tribunales estadounidenses.

Cuatro cargos contra Maduro y acusaciones similares para Flores

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Nicolás Maduro enfrenta cuatro cargos federales en Estados Unidos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a territorio estadounidense, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer este tipo de armamento contra EE. UU.

Según la acusación, el exmandatario habría encabezado una estructura criminal destinada a facilitar el envío de grandes cantidades de droga, utilizando recursos del Estado y en coordinación con redes del narcotráfico.

Por su parte, Cilia Flores también está incluida en el mismo expediente judicial y enfrenta cargos relacionados con conspiración para el narcotráfico, tráfico internacional de drogas y delitos vinculados al uso y posesión de armas, en el marco de la misma investigación federal.

Contexto político y diplomático

Pocos días después de la captura de Nicolás Maduro, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina, en medio de un giro en las relaciones entre Caracas y Washington, marcado por el restablecimiento progresivo del diálogo bilateral.

En este contexto, delegaciones venezolanas han sostenido reuniones con autoridades estadounidenses para reactivar los vínculos diplomáticos y avanzar en acuerdos de cooperación, especialmente en el sector energético.

Como parte de este acercamiento, ambos países han impulsado una asociación en materia petrolera, que incluye la participación y la supervisión de las operaciones por parte de Estados Unidos.