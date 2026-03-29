“Perdón”: qué dice la carta que Maduro envió desde prisión para Venezuela en Domingo de Ramos

Desde su celda en Brooklyn, el expresidente venezolano Nicolás Maduro publicó una carta con referencias bíblicas. Es su segundo mensaje desde que fue capturado en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, publicaron este domingo 29 de marzo una carta con motivo del Domingo de Ramos, en la que hicieron un llamado a la unidad en Venezuela.

El texto fue difundido a través de la cuenta de Instagram de su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, y contiene múltiples referencias bíblicas.

"Que Venezuela sea casa de oración, casa de respeto, casa de encuentro. Que limpiemos el corazón del odio, de la división y del egoísmo, y abramos paso al perdón, a la reconciliación y a la paz", señala el texto firmado por ambos.

La carta es el segundo mensaje que la pareja difunde desde su detención. El primero se publicó el sábado 28 de marzo, cuando Maduro y Flores indicaron estar "serenos" y "firmes", y agradecieron las cartas de apoyo recibidas desde la cárcel.

Ambos están recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanecen desde su captura el 3 de enero, durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas.

El proceso judicial

Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos que se les imputan: narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos, tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión ilegal de armas de fuego vinculada a actividades de narcotráfico.

El jueves 26 de marzo, en su segunda audiencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó desestimar el caso, pese a la disputa en curso sobre el pago de los honorarios de los abogados.

El magistrado indicó que resolverá "muy pronto" si el Gobierno venezolano puede financiar la defensa legal de la pareja con fondos actualmente bloqueados por sanciones de Washington.