Más delgado y “saludable”: así fue visto Nicolás Maduro en su tercera audiencia en Nueva York

Más delgado y con un aspecto más saludable. Así describieron los presentes en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro al mandatario venezolano cuando llegó a comparecer ante un juez.

La audiencia, que se llevó a cabo en un tribunal federal de Nueva York, duró aproximadamente 18 minutos, durante los cuales el juez Alvin Hellerstein, de 91 años, fijó de forma preliminar para junio del 2027 el inicio del juicio contra Maduro.

Pero lo que llamó la atención, según los presentes, fue cómo llegaron Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya que afirmaron que ambos lucían distintos de como se presentaron en la primera audiencia, tras ser detenidos en Venezuela.

En el caso de Maduro, los asistentes afirmaron que llegó más delgado, pero con un aspecto más saludable. Siempre con su característico bigote.

También causó curiosidad que Maduro caminara hacia la audiencia, una diferencia considerable respecto de otros procesos en los que se observaba que cojeaba.

Nicolás Maduro compareció ante un tribunal federal de Nueva York donde se fijó el inicio de su juicio para el 1 de junio de 2027. Durante la audiencia, que duró apenas 18 minutos, llamó la atención su apariencia física: se mostró más delgado que en ocasiones anteriores, vestido… pic.twitter.com/Vg1JtsbTSE — Mario J. Pentón (@MarioJPenton) July 22, 2026

Durante los 18 minutos que duró la audiencia, Nicolás Maduro tocó repetidas veces el audífono que llevaba puesto mientras seguía la sesión en compañía de sus abogados.

Por otro lado, Cilia Flores también mostró un aspecto más saludable. Llevaba gafas de sol, una coleta y el mismo uniforme de preso que su esposo.

⚠️⚠️Maduro reaparece más delgado ante una corte de Nueva York.



Medios presentes en la audiencia reportan que llegó caminando con normalidad y sin la cojera mostrada anteriormente.



Ya circulan además los nuevos retratos de Maduro y Cilia Flores realizados dentro de la corte,… pic.twitter.com/32XHUsHlA8 — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) July 22, 2026

Maduro saludó antes de entrar en la sala y siguió la audiencia junto con sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio del 2027, cronograma que el juez aceptó.

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