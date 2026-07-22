Internacional
Más delgado y “saludable”: así fue visto Nicolás Maduro en su tercera audiencia en Nueva York
Nicolás Maduro y Cilia Flores llegaron a su tercera audiencia en Nueva York, donde llamó la atención el aspecto "saludable" que tenían ambos.
Fotografía de un dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra al presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, y su abogado defensor Barry Pollack (atrás) durante una audiencia de seguimiento del proceso por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico, este miércoles en Nueva York. (Foto Prensa Libre: EFE)
Más delgado y con un aspecto más saludable. Así describieron los presentes en la tercera audiencia contra Nicolás Maduro al mandatario venezolano cuando llegó a comparecer ante un juez.
La audiencia, que se llevó a cabo en un tribunal federal de Nueva York, duró aproximadamente 18 minutos, durante los cuales el juez Alvin Hellerstein, de 91 años, fijó de forma preliminar para junio del 2027 el inicio del juicio contra Maduro.
Pero lo que llamó la atención, según los presentes, fue cómo llegaron Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya que afirmaron que ambos lucían distintos de como se presentaron en la primera audiencia, tras ser detenidos en Venezuela.
En el caso de Maduro, los asistentes afirmaron que llegó más delgado, pero con un aspecto más saludable. Siempre con su característico bigote.
También causó curiosidad que Maduro caminara hacia la audiencia, una diferencia considerable respecto de otros procesos en los que se observaba que cojeaba.
Durante los 18 minutos que duró la audiencia, Nicolás Maduro tocó repetidas veces el audífono que llevaba puesto mientras seguía la sesión en compañía de sus abogados.
Por otro lado, Cilia Flores también mostró un aspecto más saludable. Llevaba gafas de sol, una coleta y el mismo uniforme de preso que su esposo.
Maduro saludó antes de entrar en la sala y siguió la audiencia junto con sus abogados. Al finalizar la sesión, conversó con su defensa antes de abandonar el tribunal.
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un escrito en el que propusieron al magistrado un calendario con dos rondas de mociones previas al juicio y situaron el comienzo del proceso en junio del 2027, cronograma que el juez aceptó.
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