Por qué un juez prohibió a la defensa de Nicolás Maduro compartir pruebas con otros acusados de EE. UU.

Un juez federal de EE. UU., encargado del caso contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha prohibido a la defensa del mandatario venezolano compartir pruebas del caso con otros acusados, como el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

Alvin Hellerstein, juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señaló que "no es necesario" que la defensa de Maduro y Flores comparta información con otros coacusados para que preparen sus defensas.

"El material de divulgación no podrá compartirse con ningún demandado identificado que aún no haya sido detenido en el marco de este procedimiento ni con los abogados de dichos demandados", dijo Hellerstein.

La decisión del juez apoya una petición de la Fiscalía, la cual alegaba que era necesario proteger el conjunto de pruebas debido a los "riesgos" que supone no hacerlo, tanto para la integridad de la investigación como para los testigos.

Además, la protección de las pruebas, según el juez y la Fiscalía, busca impedir que los otros acusados por EE. UU. en el caso que involucra a Nicolás Maduro, además de Diosdado Cabello —Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior; Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario; y Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero"—, tengan acceso a las pruebas presentadas por la defensa.

El pasado 26 de marzo, Maduro y Flores comparecieron por segunda vez ante la justicia estadounidense en el marco de su caso de narcotráfico, por el que se encuentran en una prisión de Brooklyn desde principios de año, cuando fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses.

En esta sesión, la Fiscalía solicitó por primera vez que no se permitiera compartir información con los coacusados.

Hellerstein no ofreció una respuesta entonces sobre esta solicitud ni sobre las sanciones de EE. UU. a fondos venezolanos que, según alega Maduro, le impiden costear una defensa.

El juez sí rechazó desestimar los cargos por narcoterrorismo contra el matrimonio, como solicitaron sus abogados, y emplazó a las partes a una pronta resolución de la cuestión económica.