Verificamos por usted: ¿el director de la CIA llevó a un agente implicado en la captura de Maduro a Cuba?

CBS News publicó recientemente un reportaje en el que afirmó que el director de la CIA, John Ratcliffe, hizo una visita a La Habana para una “inusual reunión” con altos funcionarios de Cuba.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención, según el medio, fue que Ratcliffe estuvo acompañado por uno de los agentes que habrían participado en la captura del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El medio, que citó a varias fuentes familiarizadas con la reunión, indicó que el director de la CIA presentó al agente como “el responsable de la muerte de su gente en Venezuela”.

Cabe recordar que el día de la detención de Maduro y de su esposa, el pasado 3 de enero, se conoció que 32 militares y policías cubanos fallecieron durante el operativo.

CBS News teoriza que la principal razón por la cual se llevó a un militar que formó parte del operativo contra Maduro a reunirse con altos funcionarios cubanos fue “enviar un mensaje”.

“Un funcionario de la CIA indicó que Ratcliffe transmitió a Cuba el mensaje de que Estados Unidos está ‘dispuesto a involucrarse seriamente en cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales’”, afirmó CBS.

When CIA Director John Ratcliffe visited Havana last week for a rare meeting with senior Cuban officials, he brought along one of the operators involved in the U.S. mission to capture then-Venezuelan leader Nicolás Maduro earlier this year, sources tell CBS News.… — CBS News (@CBSNews) May 22, 2026

Respecto de los altos funcionarios cubanos con quienes se reunió Ratcliffe, el medio señaló que uno de ellos es Raúl Rodríguez, nieto del expresidente cubano Raúl Castro.

El hecho cobra mayor relevancia luego de la acusación contra Castro que recientemente hizo Estados Unidos, país que lo señaló de asesinato y conspiración vinculados con el derribo de dos aviones en 1996.

CBS cita declaraciones de otro funcionario anónimo, quien dijo que el director de la CIA habló con los funcionarios sobre “cuestiones de seguridad”.

Sin embargo, el medio indicó que los servicios de inteligencia estadounidenses habrían investigado y analizado cómo reaccionaría Cuba ante una supuesta acción militar estadounidense.

CBS News también señaló que Cuba se ha hecho de drones de ataque.

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