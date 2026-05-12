¿Qué dijo México sobre el supuesto operativo secreto de la CIA contra el Cartel de Sinaloa revelado por CNN?

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, rechazó este martes “categóricamente” la noticia publicada por el canal estadounidense CNN en la que aseguraba que la muerte de un operador del Cartel de Sinaloa, tras la explosión de su vehículo, fue en realidad una operación encubierta de la CIA.

“Respecto a la versión difundida por CNN sobre una explosión ocurrida en Tecámac, Estado de México, en la que se señala una presunta participación de la CIA en operaciones contra cárteles, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, subrayó García Harfuch.

La noticia de CNN a la que hace referencia García Harfuch aludía a que la muerte de Francisco Beltrán, presunto operador del Cartel de Sinaloa que falleció en una explosión de su vehículo, fue en un “asesinato selectivo facilitado” por la inteligencia estadounidense.

Según la versión difundida por el medio, un artefacto explosivo fue “ocultado en el interior” del vehículo en cuestión, que cita fuentes de la Fiscalía General del Estado de México y a otras dos personas sin identificar “familiarizadas” con una supuesta campaña de la CIA contra el crimen organizado en territorio mexicano.

Además, el texto subraya que no es el único ataque de estas características.

“Desde el año pasado, agentes de la CIA dentro de México han participado directamente en ataques letales contra varios miembros de carteles, en su mayoría de nivel medio”, indicó el reporte.

Ante esta noticia, el secretario de Seguridad de México aseguró que la cooperación con EE.UU, “existe, es importante y ha dado resultados relevantes para ambos países”.

No obstante, García Harfuch subrayó que esta colaboración se realiza bajo cuatro “principios claros: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación“.

El alto funcionario sentenció que en el país las acciones operativas “corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes“, al tiempo que circunscribió la cooperación bilateral al intercambio de información y los mecanismos formales existentes.

La propia fiscalía estatal negó que el medio estadounidense se haya puesto en contacto con ellos para contrastar la noticia, al tiempo que explicó que mantiene una investigación en curso por la muerte del presunto criminal.

Este supuesto operativo de la CIA -destapado por CNN- ocurre en medio de las tensiones entre Ciudad de México y Washington, a causa de la presunta injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abriera una investigación ante la supuesta participación hace semanas de dos agentes estadounidenses en una operación antidroga en el estado norteño de Chihuahua.

El caso, que se hizo público tras la muerte de estos dos agentes de EE.UU. en un accidente tras el operativo, provocó que el Gobierno de México pidiera explicaciones formales a Washington y a la gobernadora estatal, tras afirmar que no tenía conocimiento de que se iba a producir.