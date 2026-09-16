Por qué Trump le dijo a Sheinbaum que “México debe hacer más” tras alabar su labor contra el narcotráfico

El presidente de EE. UU., Donald Trump, alabó las labores de su homóloga, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insistió en que México debe fomentar más la participación del sector privado en dichas labores, así como incrementar las inspecciones aduaneras y una mayor inversión en las fuerzas de seguridad.

"Reconocemos la labor de la Administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores cantidades de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos adicionales de las fuerzas del orden y militares en nuestra frontera común", dijo Trump.

Las palabras del mandatario se dieron en su determinación anual sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas publicada este miércoles 16 de septiembre.

El republicano destacó también el aumento de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, que considera que ha contribuido, por ejemplo, "a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho".

"No obstante, México debe adoptar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas zonas de su territorio y siguen amenazando al pueblo estadounidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro fomentando una mayor participación del sector privado e incrementando significativamente las inspecciones en sus puntos de entrada", añadió Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alaba la labor de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el narcotráfico, pero insiste en que el país vecino debe invertir más en sus fuerzas de seguridad.https://t.co/j3oTBkjP6Z pic.twitter.com/vf61ufWN2k — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 16, 2026

El magnate neoyorquino cree, además, que "las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad resultan insuficientes para sostener y ampliar sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales".

Trump considera que la lucha de México contra el narcotráfico debe pasar también por "exponer, detener y procesar a los numerosos funcionarios públicos corruptos que han ayudado y encubierto a los cárteles, traicionando así la seguridad y la soberanía de su propio país".

🔴 Donald Trump reconoció la labor del gobierno de Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico, pero advirtió que México todavía debe hacer más.



En su determinación anual, el presidente de Estados Unidos destacó mayores decomisos de drogas, el desmantelamiento de laboratorios… pic.twitter.com/YOaUke8NoQ — Azucena Uresti (@azucenau) September 16, 2026

El mandatario estadounidense señaló también a China en el documento, ya que afirmó que el gigante asiático "sigue siendo el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la fabricación ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas letales".

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