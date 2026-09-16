Estados Unidos mantiene a Guatemala entre principales países de tránsito o producción de drogas

Guatemala seguirá durante el año fiscal 2027 en la lista de Estados Unidos de los principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas, según la Determinación Presidencial presentada al Congreso estadounidense el 15 de septiembre pasado y publicada este miércoles 16.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó a Guatemala entre 23 países identificados bajo esa categoría, junto con Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela.

La lista se mantiene sin cambios respecto de la correspondiente al año fiscal 2026.

La Determinación Presidencial aclara que la inclusión de un país no refleja necesariamente los esfuerzos de su gobierno contra las drogas ni su coordinación con Estados Unidos.

Según el documento, la clasificación responde a una combinación de factores geográficos, comerciales y económicos que permiten el tránsito o la producción de drogas o de precursores químicos, incluso cuando un gobierno haya implementado medidas rigurosas de control de narcóticos y de aplicación de la ley.

Guatemala no aparece entre los países señalados por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico.

Trump declaró bajo esa categoría a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia. También determinó que la asistencia estadounidense a Bolivia, Birmania y Colombia es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.

Trump destaca acciones de México

La determinación dedica parte de su contenido a México y Canadá, países a los que Trump pidió hacer más para detener el ingreso de drogas a Estados Unidos.

En el caso de México, el mandatario estadounidense reconoció el trabajo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en la incautación de drogas, el desmantelamiento de laboratorios clandestinos y el despliegue de recursos militares y policiales en la frontera común.

Trump también atribuyó a la cooperación en seguridad entre ambos países acciones contra cabecillas de carteles y sostuvo que México debe fortalecer las inspecciones en sus puertos de entrada, invertir más en sus fuerzas de seguridad y actuar contra funcionarios públicos que colaboren con esas organizaciones.

Cuestiona acciones de China

Trump también cuestionó las acciones de China frente al tráfico de precursores químicos utilizados para producir drogas sintéticas.

Según la determinación, la República Popular China continúa como el mayor productor mundial de muchos de los precursores químicos utilizados para la producción ilícita de fentanilo, metanfetamina y otras drogas sintéticas.

El presidente estadounidense afirmó que planteó el asunto directamente al presidente chino, Xi Jinping, y señaló que China implementó nuevos requisitos para que sus empresas obtengan licencias antes de exportar determinados precursores químicos a Norteamérica.

Sin embargo, según el documento, organizaciones criminales continúan evadiendo esos controles mediante el uso de precursores químicos no regulados.

Trump pidió a China adoptar medidas más estrictas para reducir el flujo de esas sustancias e incluir otros precursores químicos entre los sometidos a controles.

Otros países bajo señalamientos

La determinación también aborda las acciones contra el narcotráfico en otros países y destaca cambios ocurridos durante el último año en Sudamérica.

Sobre Venezuela, Trump señaló que los avances registrados bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez llevaron a que el país dejara de ser considerado entre aquellos que, según Estados Unidos, incumplieron manifiestamente sus compromisos de control de drogas. Venezuela, sin embargo, continúa en la lista general de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas.

Respecto de Bolivia, el mandatario estadounidense destacó la reanudación de la coordinación entre ambos gobiernos en materia de aplicación de la ley, aunque el país permanece entre aquellos señalados por no haber realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

La determinación también señala a Colombia bajo esa última categoría, aunque Trump manifestó expectativas de avances en la erradicación de cultivos de coca y en las acciones contra las redes vinculadas al narcotráfico.

El documento contiene además referencias a India, Perú, Argentina, Ecuador y El Salvador, cuyos gobiernos fueron mencionados por Trump por sus acciones contra las drogas y las organizaciones criminales.

En contraste, el mandatario estadounidense cuestionó las acciones de Brasil y Nicaragua, mientras que señaló a Birmania y Afganistán por incumplimientos en materia de control de drogas.

Con información de EFE

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