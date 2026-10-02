Reportera y camarógrafo son arrollados en plena transmisión: qué pasó en Monterrey

Una reportera y un camarógrafo fueron arrollados por un vehículo mientras efectuaban una cobertura en vivo sobre un deslave en la avenida Morones Prieto, en Monterrey, Nuevo León, México.

De acuerdo con Infobae, la reportera Alma de la Rosa informaba sobre las condiciones en el lugar cuando una camioneta fuera de control arrolló al equipo periodístico.

El asfalto se encontraba afectado por la lluvia, condición que habría contribuido a que el vehículo derrapara.

Debido a que la cobertura se transmitía en vivo, el incidente quedó grabado. En las imágenes se observa el momento en que la camioneta aparece repentinamente y se dirige hacia el punto donde se encontraban los periodistas.

El vehículo se deslizó y giró antes de impactar al equipo periodístico. El accidente ocurrió mientras cuerpos de socorro y autoridades permanecían en el sector debido al deslave provocado por las lluvias.

Según la información disponible, la reportera recibió atención inicial en el lugar y presentaba golpes. El camarógrafo, Cristo Morales, fue trasladado para recibir atención médica.

Ambos trabajadores fueron llevados a un hospital para continuar con las evaluaciones correspondientes.

Tras el accidente, las autoridades permanecieron en el área para atender la emergencia derivada del deslave y el percance vial.

El conductor de la camioneta, de 19 años, quedó a disposición de las autoridades de Monterrey.

De acuerdo con el reporte, las autoridades aún no habían determinado públicamente responsabilidades por el accidente. Las causas que provocaron que el conductor perdiera el control del vehículo permanecían bajo investigación.

Atropellan a una compañera reportera y a su camarografo durante un enlace en vivo. Ocurrió en Monterrey, NL cuando la reportera de Gamavisión, Alma de la Rosa Flores y el camarógrafo Cristo Martínez, reportaban otro accidente y fueron arrollados por un vehículo que perdió el… pic.twitter.com/Upkzd0WBLS — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) October 2, 2026

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