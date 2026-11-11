Rusia y Ucrania inician negociaciones de paz en Abu Dabi con mediación de Estados Unidos

Las delegaciones de Rusia y Ucrania iniciaron el 10 de noviembre dos días de conversaciones con mediación estadounidense, mientras funcionarios de Estados Unidos buscan vías para alcanzar “un fin definitivo de la guerra”.

Las negociaciones, las primeras conversaciones directas entre ambas partes desde febrero, incluirán previsiblemente un amplio debate sobre la seguridad europea.

El enviado y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, propuso una nueva estructura de seguridad europea que involucre a Rusia y a los países europeos, inspirada en el desaparecido Consejo OTAN-Rusia.

Algunos funcionarios europeos consideran que ese planteamiento corre el riesgo de respaldar una premisa falsa, defendida durante años por el presidente ruso, Vladímir Putin: que la invasión a gran escala de Ucrania era necesaria porque la creciente participación de la OTAN en ese país amenazaba la seguridad rusa.

Sin embargo, el Gobierno de Trump considera que la única manera de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra es negociar simultáneamente con Moscú un pacto más amplio sobre la futura seguridad de Europa, según funcionarios estadounidenses que hablaron el lunes.

Meses antes del inicio de la guerra, Rusia presentó una lista de ultimátums que incluía impedir el ingreso de nuevos países a la OTAN y retirar toda la infraestructura militar de la alianza instalada en Europa del Este después de 1997.

La derrota republicana y las negociaciones

La reunión se celebra una semana después de que los republicanos sufrieran una contundente derrota en las elecciones legislativas de Estados Unidos, que debilitó políticamente a Trump en su país.

En Moscú, los resultados electorales se han interpretado como una posible oportunidad para que Trump concentre sus esfuerzos en la política exterior, ante las limitaciones que enfrentará en el ámbito interno.

Los funcionarios rusos han mostrado “una actitud decididamente amistosa hacia Estados Unidos, en contraste con su postura hacia Europa”, según el politólogo ruso Vladímir Pastukhov.

“Moscú está expresando ostentosamente su simpatía por Trump mientras ignora a los demócratas. Moscú está dando señales de estar dispuesta a continuar el tango con Trump”, dijo Pastukhov.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, elogió el martes el enfoque más amplio de los enviados de Trump, que incorpora las preocupaciones de seguridad de Rusia y el futuro de la estructura de seguridad europea a la mesa de negociaciones.

“Esta es la principal diferencia entre la administración actual y la administración Biden, que, como ya he dicho, se negó arrogantemente incluso a debatir sobre las garantías de seguridad colectiva, y no hubo diálogo alguno”, afirmó Lavrov.

Sin embargo, el próximo Congreso, controlado por los demócratas, podría dificultar lo que parece ser un nuevo acercamiento del Gobierno de Trump a Moscú.

El apoyo a Ucrania ha provocado divisiones partidistas en Estados Unidos. Cuando los demócratas asuman el control de ambas cámaras en enero, podrán utilizar sus facultades presupuestarias y de supervisión para impulsar paquetes de ayuda a Kiev o revisar la legislación sobre sanciones contra Rusia.

No obstante, anular un eventual veto presidencial de Trump requeriría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.

El senador demócrata Chris Coons, de Delaware, próximo presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, afirmó el martes en X que el Congreso debería investigar a los aliados de Trump a quienes responsabiliza de debilitar la asistencia a Ucrania.

“Elon Musk, Pete Hegseth y cualquier otra persona que haya contribuido a limitar la capacidad de Ucrania para defenderse deben rendir cuentas. El Congreso debe llegar al fondo de este asunto”, escribió.

https://twitter.com/dw_espanol/status/2120168878412087688?a=7c25rItxcHtALJd1kBM&s=20

Las garantías de seguridad para Ucrania

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó el lunes por la noche que cualquier garantía de seguridad para Ucrania después de la guerra tendría que ser aceptable para Rusia. De lo contrario, no sería posible alcanzar una solución duradera al conflicto.

Consultado sobre si Washington estudia garantías de seguridad similares a las de la OTAN para Ucrania, Rubio respondió:

“Creo que se han discutido conceptos sobre cómo podrían ser las garantías de seguridad después del conflicto. Y la razón por la que este tema sigue en los titulares es porque creo que será clave para poder poner fin a la guerra, … un entendimiento de que Ucrania se sentirá segura después de la guerra”.

“Y, obviamente, para que funcione, Rusia también tiene que estar de acuerdo”.

La máxima representante diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, expresó en vísperas de las conversaciones sus dudas sobre la posibilidad de que estas produzcan avances sustanciales hacia la paz.

“No tengo muchas expectativas con respecto a estas conversaciones, porque realmente no hemos visto ninguna señal por parte de Rusia de que estén dispuestos a negociar de buena fe”, afirmó.

https://twitter.com/mfa_russia/status/2120073362504654955?a=R-FX0drMnWgXVS63PlU&s=20

Las delegaciones en Abu Dabi

La delegación rusa en Abu Dabi, integrada ahora por 11 personas, se amplió en los últimos días con la incorporación de los viceministros de Asuntos Exteriores Serguéi Ryabkov y Mijaíl Galuzín.

También participan altos mandos militares, entre ellos Igor Kostyukov, quien ha dirigido el GRU, la agencia de inteligencia militar rusa, y Yuri Zhigarlovsky, subdirector de la Dirección Operativa Principal del Estado Mayor.

La delegación está encabezada por Vladímir Medinsky, exministro de Cultura.

Por parte de Ucrania participan, entre otros funcionarios, Rustem Umerov, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, y Kyrylo Budanov, jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski.

Preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos negocie asuntos relacionados con su seguridad sin su participación, los países europeos enviaron a un grupo de altos funcionarios a Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Umerov informó que la delegación ucraniana se reunió con Kushner, el enviado especial estadounidense Steve Witkoff y los representantes europeos antes de las conversaciones con Rusia.

“Estamos alineando nuestras posiciones y coordinando nuestros pasos en preparación para la próxima fase de negociaciones”, declaró.

“Nuestras prioridades clave son poner fin a las hostilidades, garantizar una seguridad fiable en la posguerra, asegurar la recuperación y el desarrollo económico de Ucrania e impulsar la ayuda humanitaria”.

En una publicación en redes sociales después de la reunión, Witkoff afirmó que las conversaciones abordaron cómo aprovechar las instituciones y los acuerdos de seguridad europeos existentes una vez que termine la guerra.

Añadió que los participantes dejaron claro que una OTAN fuerte seguirá siendo fundamental para la defensa colectiva euroatlántica.

Sin embargo, parece improbable que se produzca una reunión directa entre funcionarios europeos y la delegación rusa, algo que no ha ocurrido en el marco de estas negociaciones de paz.

“Los estadounidenses tienen sus propios canales de comunicación con los europeos, al igual que los ucranianos. Parece que están estableciendo su propio mecanismo de coordinación”, declaró el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Peskov subrayó que las negociaciones de Abu Dabi involucrarán únicamente a Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Europa busca participar en el proceso

En las últimas semanas se han intensificado los llamados para que los países europeos participen directamente en las negociaciones. Antes de su último viaje a Moscú, en octubre, Witkoff hizo una escala en Oslo para reunirse con representantes de Noruega y Finlandia.

Los dirigentes de ambos países también mantuvieron una conversación telefónica conjunta con Putin, un contacto directo poco habitual entre el presidente ruso y líderes europeos. Sin embargo, ninguna de las partes indicó que esa llamada hubiera producido avances hacia el fin de la guerra.

Ucrania ha expresado recientemente su preocupación por lo que considera un aparente giro de Trump a favor de Rusia. Con la intención de aliviar la presión provocada por el aumento mundial de los precios del combustible, Trump levantó las sanciones a las exportaciones rusas de diésel.

Kirill Dmitriev, negociador ruso y enviado comercial de Putin, afirmó que se preparan nuevos acercamientos económicos con Washington.

No obstante, la mera oferta de acuerdos comerciales no ha sido suficiente para convencer a Moscú de modificar su posición sobre Ucrania, según Tatiana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.

“Por supuesto que esto es interesante, pero no tiene nada que ver con lo mucho que está en juego en torno a Ucrania y su futuro”, afirmó.

Stanovaya explicó que para el Gobierno ruso son mucho más importantes sus exigencias de que Ucrania permanezca fuera de la OTAN, reduzca considerablemente sus Fuerzas Armadas y prohíba la presencia de tropas extranjeras en su territorio.

Según la analista, Moscú considera que la decisión del Gobierno de Trump de incluir la seguridad europea en las conversaciones sobre Ucrania representa “un paso hacia la paz”.