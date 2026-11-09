Salvadoreños con TPS en EE. UU., denuncian suspensión de sus pensiones: estos son los motivos

Medios internacionales informaron que ciudadanos salvadoreños residentes en Estados Unidos, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), han enfrentado complicaciones con el pago de sus pensiones de jubilación.

De acuerdo con Infobae, algunos salvadoreños habrían recibido cartas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés), en las que se les exige devolver los pagos correspondientes a septiembre en un plazo de 30 días.

El medio argentino señala que los casos fueron documentados por la Asociación de Salvadoreños en Los Ángeles (ASOSAL), que detalló que a varios de los afectados se les suspendió el pago de sus pensiones por «carecer de presencia legal vigente».

Esta situación habría ocurrido después del 9 de septiembre de 2026, fecha señalada como el vencimiento del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Sin embargo, esto no implica necesariamente la pérdida de la protección migratoria de sus beneficiarios.

Infobae afirma que ASOSAL tuvo acceso a una de las cartas enviadas a los jubilados salvadoreños, en la que se les exige devolver el pago de su pensión correspondiente a septiembre, mientras que el de octubre permanece suspendido.

La carta señala que los jubilados ya no cuentan con «las condiciones migratorias apropiadas» para recibir estos pagos.

El medio entrevistó a la directora ejecutiva de ASOSAL, Teresa Tejada, quien describió la situación como un «limbo jurídico» y advirtió que afecta especialmente a quienes dependen de sus pensiones como única fuente de ingresos.

«Estamos haciendo todo lo que se puede, pero no tenemos realmente una respuesta como para poder dársela a la comunidad», dijo Tejada a Infobae.

Por su parte, Univisión recogió el testimonio de José Matute, un salvadoreño que tiene una pierna amputada y presenta problemas de visión y audición.

Matute trabajó en Estados Unidos durante casi 25 años y cumplió con el pago de sus impuestos. Sin embargo, es uno de los afectados por la suspensión de su pensión de jubilación.

Univisión también obtuvo declaraciones del abogado de inmigración Alex Gálvez, quien cuestionó la decisión de las autoridades estadounidenses de suspender estos pagos.

«Que este beneficio no se les esté dando porque el TPS no fue extendido es una violación y una contradicción a lo que el gobierno dijo anteriormente», señaló Gálvez a Univisión.

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