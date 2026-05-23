Sargazo y fuertes corrientes de resaca afectan playas del sur de Florida durante el Día de los Caídos

La acumulación de sargazo y las corrientes de resaca afectan las playas de los condados de Miami-Dade y Broward, en el sur de Florida, durante el fin de semana del Día de los Caídos, una de las fechas con mayor afluencia de turistas en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses emitieron advertencias por las condiciones peligrosas en varias zonas costeras, donde miles de personas acostumbran a visitar las playas durante el asueto.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS, en inglés) informó que la alerta por alto riesgo de corrientes de resaca permanece vigente en Miami-Dade y Broward hasta la noche del sábado.

Según el boletín oficial, las corrientes pueden arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados.

“Las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla hacia aguas más profundas”, advirtió el NWS.

La institución recomendó a los visitantes nadar únicamente en áreas vigiladas por salvavidas y atender las señales de advertencia colocadas en las playas, especialmente las banderas rojas.

Además del riesgo marítimo, grandes cantidades de sargazo cubren sectores de Miami Beach y dificultan el acceso al mar, lo que altera las condiciones habituales de recreación en la costa.

De acuerdo con reportes oficiales, el fenómeno comenzó a observarse desde el 22 de mayo, coincidiendo con uno de los períodos de mayor movimiento turístico en Florida.

Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) indican que la temperatura del mar en la región se encuentra por encima del promedio, situación que favorece la proliferación de sargazo y la formación de corrientes peligrosas.

Especialistas atribuyen el aumento de estas algas marinas a la combinación de aguas cálidas y altos niveles de nutrientes en el océano.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones marítimas y recomiendan precaución a quienes visitan las playas del sur de Florida durante el fin de semana largo.

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