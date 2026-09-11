Internacional
“Si tanto amas México, lárgate”: Esto le dijo el vicepresidente de EE. UU. a un manifestante
La convención republicana de elecciones intermedias fue interrumpida por un manifestante mientras J. D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, brindaba su discurso.
La convención republicana de elecciones intermedias fue interrumpida por un manifestante mientras J. D. Vance brindaba su discurso. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado jueves 10 de septiembre se llevó a cabo la convención republicana para las elecciones intermedias en la ciudad de Dallas, Texas. Durante el discurso del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, un manifestante que ondeaba una bandera de México la lanzó al escenario.
En un video compartido por la cadena estadounidense CNN se observa el momento en que el manifestante lanza la bandera hacia el escenario. James David Vance reaccionó y le dijo: “Bueno, amigo mío, si tanto amas México, lárgate para allá”. Luego agregó que también le compraría el boleto de avión.
Los asistentes al evento celebraron la reacción del vicepresidente de los Estados Unidos y las palabras que dirigió al manifestante.
@cnnee El vicepresidente de #EstadosUnidos, J. D. Vance, arremetió este jueves contra un manifestante que interrumpió la convención republicana de elecciones intermedias mientras portaba una bandera de México. La reacción del funcionario fue celebrada por los asistentes al evento. #cnnenespañol ♬ original sound - CNN en Español
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