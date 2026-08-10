Terremoto en Colombia: suben a 132 los muertos y más de 570 los heridos tras sismo de magnitud 7.4

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Terremoto en Colombia: suben a 132 los muertos y más de 570 los heridos tras sismo de magnitud 7.4

Pereira concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, mientras hospitales de Cali están al límite de su capacidad y equipos de rescate buscan sobrevivientes entre los escombros.

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El Servicio Geológico Colombiano reportó a las 7.34 horas (hora local) un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

La institución científica informó que la intensidad de la actividad sísmica fue “muy fuerte”. El movimiento telúrico se originó a gran profundidad y fue sentido en buena parte del centro y occidente de Colombia.

Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas”, escribió Nubia Carolina Córdoba-Curi, gobernadora de Chocó, en X.

La Autoridad Marítima de Colombia afirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico tras el terremoto.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó la instalación de un puesto de mando unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.

A las 8.18 horas (hora local) se registró otro sismo de magnitud 4.8, a una profundidad de 88 kilómetros, con epicentro en Nóvita, Chocó.

El diario colombiano El Tiempo informó que el Metro de Medellín detuvo sus operaciones de manera preventiva para evaluar posibles daños.

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La Aeronáutica Civil de Colombia registró daños en diferentes aeropuertos y recomendó a los viajeros mantenerse informados por los canales oficiales y las aerolíneas.

Los primeros reportes también dieron cuenta de daños en viviendas, en la Basílica de Manizales, edificios y muros.

En redes sociales circularon imágenes de edificios desplomados total o parcialmente en Quibdó, así como de personas que salieron a las calles durante el terremoto.

Actualización: cifra de muertos sube a 132

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) actualizó el balance de víctimas y reportó al menos 132 personas muertas y más de 570 heridas por el terremoto de magnitud 7.4.

Pereira, capital de Risaralda, concentra hasta ahora la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos. El departamento limita con Chocó, donde se localizó el epicentro del terremoto.

El nuevo reporte eleva considerablemente el balance conocido horas antes. En su primera declaración pública después del terremoto, De La Espriella había informado de 111 fallecidos y 87 heridos.

El mandatario también había reportado 1,575 viviendas con daños, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 establecimientos educativos afectados.

El Gobierno declaró la situación de “desastre nacional”, medida que permite fortalecer la movilización y coordinación de las instituciones encargadas de responder a la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños, por lo que el número de víctimas continúa en verificación.

Hospitales de Cali llegan al límite y Ejército despliega rescatistas

La emergencia golpea especialmente a Cali, donde los hospitales declararon alerta roja al alcanzar el 100% de su capacidad, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

El balance local reporta al menos 26 muertos y 456 heridos.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente. Entre ellos se encuentra el Hospital Universitario del Valle Evaristo García, donde se registró el derrumbe parcial de una de sus alas.

Personal médico atiende a pacientes bajo carpas instaladas en uno de los jardines del hospital mientras se evalúan los daños. También presentan afectaciones estructurales la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.

Las autoridades ordenaron cancelar y reprogramar temporalmente cirugías, consultas externas y otros procedimientos que no sean de extrema urgencia para liberar capacidad hospitalaria.

El Ejército colombiano, por su parte, desplegó más de 180 soldados especializados en búsqueda y rescate para localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los escombros.

Los rescatistas fueron distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes. Tres fueron destinados a la zona cafetera, uno a Chocó y otro a Cali.

Los equipos cuentan con drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, camillas y herramientas para remover escombros, mientras continúan las operaciones en las áreas con mayores daños.

La emergencia también afecta la conectividad. Las autoridades reportaron daños en 18 carreteras y siete aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura, que permanecían cerrados para vuelos comerciales.

Estados Unidos anuncia ayuda y otros países ofrecen asistencia

La magnitud del terremoto provocó reacciones internacionales y ofrecimientos de asistencia para Colombia.

Estados Unidos anunció US$15.5 millones en ayuda, destinados a refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluación de los daños.

Venezuela ofreció enviar brigadistas especializados en rescate y ayuda humanitaria y aseguró que permanece a la espera de la respuesta de las autoridades colombianas para movilizar al personal.

Argentina comunicó que está en contacto con las autoridades colombianas y manifestó su disposición para proporcionar la asistencia que sea necesaria. Perú también ofreció ayuda, mientras Suiza indicó que está preparada para brindar apoyo.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que sigue de cerca la emergencia y que está preparada para asistir a Colombia. Agencias como el Programa Mundial de Alimentos, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones también manifestaron su disposición para colaborar.

República Dominicana, Nicaragua y Costa Rica expresaron solidaridad con las víctimas y sus familiares. Las autoridades costarricenses señalaron que, hasta el momento, no tienen reportes de ciudadanos de ese país afectados, mientras mantienen seguimiento consular de la emergencia.

Las autoridades colombianas continúan las operaciones de búsqueda y rescate, mientras evalúan la magnitud de los daños provocados por uno de los terremotos más destructivos registrados recientemente en el país.

FOTOGALERÍA
Terremoto de magnitud 7.4 en Colombia deja al menos 100 muertos y es declarado desastre natural

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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