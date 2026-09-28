Tormenta tropical Hanna se forma en el Atlántico: ¿cuál sería su trayectoria?

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Tormenta tropical Hanna se forma en el Atlántico: ¿cuál sería su trayectoria?

La tormenta tropical Hanna se desplazará hacia el este, con vientos y ráfagas fuertes. Por ahora, no se reportan amenazas para tierra.

Cecilia Donis

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USA31236. MIAMI (FL, EEUU), 28/09/2026.- Imagen cedida por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) a través del Centro Nacional de Huracanes (NHC) estadounidense donde se observa el pronóstico de tres días del recorrido de la tormenta tropical Hanna en el Atlántico. Hanna, la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este lunes en el Atlántico subtropical central, sin representar por ahora amenazas a tierra, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. EFE/NOAA-NHC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

Hanna, la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes del Atlántico, se formó este lunes en el Atlántico subtropical central, sin representar por ahora amenazas a tierra. (Foto Prensa Libre: EFE)

De acuerdo con EFE, Hanna es la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico. Se formó en el Atlántico subtropical central. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos descartó, por el momento, amenazas para tierra.

El fenómeno se encontraba a aproximadamente 1,400 kilómetros al este-noreste de las Bermudas, según el NHC. Durante los próximos tres días, la tormenta se moverá hacia el este, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 28 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no ha reportado ningún tipo de amenaza para tierra ni avisos costeros activos hasta el momento.

Los meteorólogos afirman que la tormenta tiene relación con el fenómeno de El Niño, debido a que no se ha formado ningún huracán.

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