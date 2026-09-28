Tormenta tropical Hanna se forma en el Atlántico: ¿cuál sería su trayectoria?

De acuerdo con EFE, Hanna es la octava tormenta tropical de la temporada de huracanes en el Atlántico. Se formó en el Atlántico subtropical central. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos descartó, por el momento, amenazas para tierra.

El fenómeno se encontraba a aproximadamente 1,400 kilómetros al este-noreste de las Bermudas, según el NHC. Durante los próximos tres días, la tormenta se moverá hacia el este, con vientos máximos de 75 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 28 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos no ha reportado ningún tipo de amenaza para tierra ni avisos costeros activos hasta el momento.

Los meteorólogos afirman que la tormenta tiene relación con el fenómeno de El Niño, debido a que no se ha formado ningún huracán.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.