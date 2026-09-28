Trump anuncia en Iowa la mayor planta siderúrgica de EE. UU.: Cuánto costará y cuándo operará

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este 28 de septiembre desde el Despacho Oval la construcción de una planta siderúrgica en el estado de Iowa por un valor de US$15 mil millones, a cargo de la empresa Mesabi Metallics.

Será una compañía dedicada a la extracción, tratamiento y transformación del mineral de hierro para producir acero a gran escala.

El proyecto ha sido catalogado por la Casa Blanca como la mayor instalación de su tipo en la historia del país y una de las más grandes a nivel mundial.

Costo, capacidad y plazos de operación

El costo del proyecto asciende a US$15 mil millones de dólares financiados por la empresa Mesabi Metallics.

La planta comenzará a producir acero de manera oficial en el año 2030.

Inicialmente producirá 7.5 millones de toneladas de acero al año, con una proyección de alcanzar los 10 millones al estar completamente desarrollada (equivalente al 10% de la producción siderúrgica de EE. UU. el año pasado).

Se construirá en el este de Iowa y utilizará mineral de hierro proveniente de una mina que la misma empresa desarrolla en Minesota.

Impacto económico y empleo

Según un arículo de EFE , la Casa Blanca estima que la nueva planta tendrá un impacto directo en la economía y el mercado laboral de la región:

Generará 1 mil 750 empleos permanentes en Iowa.

Creará hasta 6 mil puestos de trabajo durante la fase de construcción.

Aportará una estimación de US$95 mil millones a la economía estadounidense a lo largo de la próxima década.

Durante el anuncio, acudieron legisladores republicanos de Iowa como la congresista Ashley Hinson. Trump atribuyó directamente esta mega inversión a sus políticas arancelarias, asegurando que las compañías deciden instalarse en territorio estadounidense para evitar dichos gravámenes. El mandatario también confirmó que viajará próximamente al estado para respaldar a los candidatos republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

*Con información de EFE.