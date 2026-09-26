Internacional
Trump dice que Estados Unidos y Cuba “harán un acuerdo” y no ve necesaria una acción militar
Mientras aumenta la presión de Washington sobre Cuba, Trump afirmó que prevé un acuerdo con la isla y que no cree necesaria una intervención militar.
Donald Trump afirmó que espera alcanzar un acuerdo con Cuba y sostuvo que no considera necesario recurrir al Ejército, mientras Washington mantiene la presión sobre la isla. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/Samuel Corum / POOL).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la Casa Blanca que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar en la isla.
“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, dijo el mandatario estadounidense a la prensa, después de que la cadena CBC News informó de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se están preparando para una posible acción.
El republicano agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país porque hay “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.
Según la información de CBS, la Reserva del Ejército de Estados Unidos estudia si puede proporcionar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses.
Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero, la administración Trump ha redoblado la presión sobre Cuba y ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos en la isla.
En una entrevista con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.
🗣️🇨🇺 Intervención de @BrunoRguezP, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el debate general del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas:— Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 26, 2026
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El 26 de septiembre, Rodríguez reiteró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que espera que “nunca ocurra” una intervención militar de Estados Unidos en la isla y que, “de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho de defenderse”.
🔴🇺🇲El presidente de EU, Donald Trump, confía en alcanzar un acuerdo con el gobierno de Cuba, por lo que descartó que sea necesaria una intervención militar.— Azucena Uresti (@azucenau) September 26, 2026
Trump señaló que buscará una resolución diplomática para redefinir la relación bilateral. pic.twitter.com/cGduLaYpb1
También aseguró que el Gobierno cubano está abierto a las relaciones comerciales con las compañías estadounidenses y reiteró la disposición de La Habana al diálogo con Washington.