Trump dice que Estados Unidos y Cuba “harán un acuerdo” y no ve necesaria una acción militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en la Casa Blanca que cree que habrá “un acuerdo” con Cuba y que no será “necesaria” una intervención militar en la isla.

“Yo diría que Cuba y nosotros haremos un acuerdo. No creo que sea necesario el Ejército”, dijo el mandatario estadounidense a la prensa, después de que la cadena CBC News informó de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se están preparando para una posible acción.

El republicano agregó que quiere “ayudar a Cuba” y “abrir” el país porque hay “cubano-estadounidenses que quieren regresar”.

Según la información de CBS, la Reserva del Ejército de Estados Unidos estudia si puede proporcionar al Comando Sur refuerzos policiales, personal médico y otras unidades de apoyo en los próximos cuatro meses.

Desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en enero, la administración Trump ha redoblado la presión sobre Cuba y ha impuesto un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica, con el objetivo de forzar cambios políticos y económicos en la isla.

En una entrevista con NBC News, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos “nunca podrá encontrar justificación” para un ataque militar contra la isla y afirmó que no cree que se repita una acción similar a la de Venezuela.

🗣️🇨🇺 Intervención de @BrunoRguezP, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba en el debate general del 81 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas:



🔗: https://t.co/jOs0ckevVa pic.twitter.com/3nFNwAd3Fk — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) September 26, 2026

El 26 de septiembre, Rodríguez reiteró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que espera que “nunca ocurra” una intervención militar de Estados Unidos en la isla y que, “de materializarse, ejercería con toda su determinación y energía su legítimo derecho de defenderse”.

🔴🇺🇲El presidente de EU, Donald Trump, confía en alcanzar un acuerdo con el gobierno de Cuba, por lo que descartó que sea necesaria una intervención militar.



Trump señaló que buscará una resolución diplomática para redefinir la relación bilateral. pic.twitter.com/cGduLaYpb1 — Azucena Uresti (@azucenau) September 26, 2026

También aseguró que el Gobierno cubano está abierto a las relaciones comerciales con las compañías estadounidenses y reiteró la disposición de La Habana al diálogo con Washington.