Trump insulta a otro periodista y le advierte que “más le vale tener cuidado”: así ocurrió

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Trump insulta a otro periodista y le advierte que “más le vale tener cuidado”: así ocurrió

Durante un intercambio con periodistas en el Despacho Oval, Donald Trump arremetió contra el corresponsal del medio británico The Independent.

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WASHINGTON (USA), 20/10/2026.- US President Donald Trump responds to questions from the news media following his remarks about efforts to crack down on taxpayer fraud in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 20 October 2026. Trump and Vice President Vance announced a whistleblower program encouraging the public to report taxpayer fraud. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

El presidente estadounidense Donald Trump arremetió contra el corresponsal del medio británico The Independent durante una conferencia en la Casa Blanca. (Foto Prensa Libre: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este martes contra un periodista durante un intercambio con la prensa en un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, al que advirtió que “más le valía tener cuidado” y al que preguntó si era “un enfermo”.

Al ver al corresponsal en la Casa Blanca del medio británico The Independent, Andrew Feinberg, intentando hacerle una pregunta, Trump le dijo: "¡Cállate!¡Cállate! ¿Qué te pasa, eres un enfermo?".

“No sé quién demonios eres, pero más te vale tener cuidado”, añadió.

Feinberg, con quien Trump se mostró cortante en varios momentos del intercambio con periodistas en el Despacho Oval, estaba alzando la voz sobre la de otro reportero para formular su pregunta cuando el republicano le exigió que se callara.

El presidente estadounidense se ha encarado en varias ocasiones con periodistas, especialmente con reporteras, durante este segundo mandato que arrancó en enero de 2025.

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En noviembre de 2025 le dijo "cállate, cerdita" a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey cuando le preguntó, a bordo del avión presidencial Air Force One, por el caso del pederasta Jeffrey Epstein, mientras que en mayo de este año llamó "tonta" a Akayla Gardner, de MS NOW, cuando la periodista le preguntó por el sobrecosto de las obras para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

En noviembre del año anterior también calificó de "periodista terrible" a Mary Bruce, de ABC News, después de que esta preguntara en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, por el asesinato del opositor y periodista Jamal Khashoggi.

Los servicios de inteligencia estadounidenses concluyeron que Bin Salmán había aprobado la operación para capturar o matar Khashoggi.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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