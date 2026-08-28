Trump mantiene su apoyo a los centros de datos pese a las críticas de otros republicanos

A medida que los votantes de ambos partidos se muestran cada vez más preocupados por la rápida expansión de los centros de datos, el presidente Donald Trump sigue siendo uno de los defensores más destacados de la industria tecnológica, lo que lo enfrenta cada vez más a miembros de su propio partido.

En ningún otro lugar se hace más evidente esa divergencia que en Texas, donde Trump viaja el jueves para hacer campaña a favor de Ken Paxton, fiscal general del estado y candidato republicano al Senado.

El estado ha intentado atraer algunos de los proyectos de centros de datos más grandes del país, pero ahora Paxton y el gobernador Greg Abbott (republicano) han tomado medidas para abordar las preocupaciones de los votantes sobre el potencial de estos centros para aumentar los costos de la energía y perturbar los vecindarios. Abbott ha suspendido la conexión de nuevos proyectos a la red eléctrica estatal y Paxton ha respaldado su enfoque.

Días después de que Abbott impusiera la suspensión, Trump calificó de “error” la resistencia del gobernador de Texas a los centros de datos. Esta discrepancia pone de manifiesto una inusual cuestión política en la que los republicanos están dispuestos a romper abiertamente con la Casa Blanca.

Trump ha convertido la aceleración de los centros de datos en una prioridad clave, firmando el año pasado una orden ejecutiva que agiliza los permisos federales, facilita la construcción en terrenos federales y permite que los proyectos que cumplen los requisitos accedan a incentivos financieros. Ha recibido a líderes tecnológicos en el Despacho Oval para celebrar acuerdos multimillonarios para nuevos centros de datos. Y, aunque cada vez más miembros de su partido se oponen a ellos, él defiende repetidamente el auge de la infraestructura tecnológica en declaraciones públicas y entrevistas.

“Si yo fuera el alcalde de una ciudad o el gobernador de un estado, y tuviera la oportunidad de conseguir una gran planta de inteligencia artificial o un centro de datos, sin duda la querría porque los empleos son enormes, y el dinero que se paga, los impuestos que se pagan, son simplemente enormes”, dijo Trump la semana pasada, rodeado de líderes de la industria de las criptomonedas.

“Y si no lo tomas, te quedarás atrás porque hay muchos lugares que lo quieren”.

Crece el rechazo entre los votantes

Una encuesta nacional realizada entre el 21 y el 24 de agosto por The Economist y YouGov reveló que el 51% de los estadounidenses no está de acuerdo con la valoración del presidente, incluido el 41% de los encuestados que se identificaron como conservadores.

La encuesta también reveló que el 61% de los estadounidenses se oponía a la construcción de un centro de datos en su comunidad, incluyendo el 47% de los republicanos.

Más de la mitad de las personas que votaron por Trump en las elecciones de 2024 dijeron que un nuevo centro de datos en su comunidad aumentaría sus costos de electricidad, una preocupación respaldada por la evidencia de que la enorme demanda de energía de estas instalaciones puede elevar los precios mayoristas y hacer que otros clientes paguen por las mejoras de la red eléctrica.

La cantidad que realmente pagan los consumidores depende de cómo los reguladores y las empresas de servicios públicos distribuyan esos costos, pero el temor de que la gente común tenga que asumir el costo ha alimentado luchas políticas cada vez más acaloradas en todo el país.

“La opinión pública sobre los centros de datos ha caído en picado a una velocidad vertiginosa, más rápido que nunca”, declaró Brent Buchanan, fundador y director ejecutivo de la empresa de encuestas republicana Cygnal. “Los votantes buscan a alguien que se levante y diga: ‘Sus intereses están por encima de los de estas empresas tecnológicas. Sus intereses están por encima de los de estas empresas de centros de datos. Sus intereses están por encima de la IA’”.

🚨 Trump blinda la red eléctrica de EEUU: declara emergencia nacional por equipos extranjeros@POTUS firmó una orden ejecutiva ante el riesgo que, según su gobierno, representan ciertos equipos eléctricos fabricados en el extranjero para la seguridad de la red estadounidense.… — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) August 27, 2026

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el presidente quiere que los centros de datos se construyan únicamente en las comunidades que los soliciten. El viernes, Trump declaró que los candidatos republicanos no tienen por qué adoptar su misma postura sobre los centros de datos.

“Quiero que hagan lo que quieran”, dijo Trump el viernes. “Algunas personas piensan diferente. Realmente quiero que, si un republicano está en contra del centro de datos, no tengo ningún problema con eso”.

El apoyo de Trump a la industria tecnológica podría complicar la capacidad de los republicanos para convencer a los votantes de que ese mensaje llegue a las urnas. Los demócratas han lanzado anuncios atacando a los candidatos que, según afirman, reciben fondos de donantes vinculados a la industria tecnológica y a Trump.

La apuesta de Trump por la inteligencia artificial

El auge de la inteligencia artificial ha sido fundamental en muchos de los argumentos de Trump sobre sus logros económicos, incluidos los máximos históricos del mercado de valores y las grandes inversiones de las empresas en la economía estadounidense.

Las políticas de Trump sobre centros de datos estuvieron influenciadas por un grupo de líderes tecnológicos que fueron importantes donantes de su campaña. Firmó la orden ejecutiva que fomentaba la construcción de centros de datos el año pasado en un evento con los presentadores del podcast “All In”, un programa conducido por varios inversores tecnológicos prominentes, incluido el exzar de la IA y las criptomonedas de la Casa Blanca, David Sacks.

Sacks y Sriram Krishnan, exfuncionario de la Casa Blanca y capitalista de riesgo, también figuraron entre los autores del Plan de Acción de IA de la administración, que describía formas de agilizar la obtención de permisos ambientales para los centros de datos.

Trump también ha expresado su temor a respaldar regulaciones que podrían frenar la industria de la inteligencia artificial, afirmando que Estados Unidos podría perder su ventaja competitiva frente a China. La oleada de modelos chinos lanzados en julio ha aumentado la preocupación de que las empresas estadounidenses puedan perder su liderazgo frente a sus rivales.

“A Trump le importa mucho este tema a nivel personal”, dijo una persona cercana a él, que habló bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas. “Es imposible hacerle cambiar de opinión al respecto”.

La Casa Blanca intenta contener las críticas

Durante el último año, la Casa Blanca ha intentado responder a la creciente reacción negativa contra los centros de datos promocionando un “compromiso de protección al consumidor” que obligaría a las principales empresas tecnológicas a generar su propia energía para los centros de datos, pagar las mejoras de la red eléctrica y proteger a los consumidores del aumento de las facturas de electricidad.

Sin embargo, el compromiso es voluntario y no especifica las consecuencias para las empresas en caso de incumplimiento.

Trump y los funcionarios de la Casa Blanca también han intentado destacar la cantidad de empleos creados por la expansión de los centros de datos. La construcción de un centro de datos suele generar muchos puestos de trabajo en la edificación, pero una vez que las instalaciones comienzan a operar, generalmente emplean a relativamente pocas personas.

Los estadounidenses están cada vez más preocupados por cómo la IA podría automatizar muchos empleos. En una encuesta de Pew realizada este mes, el 71% de los adultos afirmó creer que la IA provocará una disminución del empleo en Estados Unidos durante las próximas dos décadas, frente al 64% en 2024.

Un riesgo para los republicanos en las elecciones

Los estrategas republicanos son cada vez más conscientes de la vulnerabilidad que representan los centros de datos para el partido en las elecciones de mitad de mandato, especialmente a medida que los demócratas publican cada vez más anuncios que atacan a sus oponentes por haber apoyado proyectos de centros de datos en el pasado.

El Comité Senatorial Nacional Republicano advirtió en un memorando obtenido por The Washington Post la semana pasada que la agresiva campaña del exsenador demócrata Sherrod Brown para vincular al senador Jon Husted (republicano por Ohio) con centros de datos impopulares podría costarle al actual senador su escaño.

“Más que cualquier otra cosa en esta contienda, los centros de datos son el lastre que pesa sobre Husted”, escribió el NRSC. “Si pierde y se culpa a los centros de datos, los políticos de todo el país lo notarán y no querrán saber nada del próximo proyecto”.

Las crecientes críticas de los políticos republicanos a los centros de datos no se limitan a Texas. En los últimos seis meses, las declaraciones públicas de los republicanos sobre los centros de datos se han vuelto marcadamente negativas, según un análisis del Post de miles de publicaciones en redes sociales y boletines informativos de cientos de políticos de los dos principales partidos desde abril de 2024.

Un representante de Paxton, quien se espera que comparezca con Trump el jueves, no respondió a las preguntas sobre la divergencia entre su nueva política de centros de datos y la postura de la Casa Blanca.

El plan de Paxton proponía una legislación federal para bloquear el uso de tecnología china en los centros de datos y responsabilizar penalmente a las empresas si sus centros de datos alimentan chatbots de IA que “ponen en peligro la seguridad de los niños”. Los expertos cuestionaron la viabilidad de implementar su plan.

Buchanan afirmó que el enfoque de Paxton podría tener buena acogida entre los votantes.

“No se está hablando con la gente sobre para qué sirven realmente estas cosas, por qué necesitamos más y, lo que es más importante, qué beneficio aportan si se instalan cerca de nosotros”, dijo Buchanan. “No hay un mensaje unificado al respecto, y por eso terminamos en esta situación de oposición automática hacia ellas”.