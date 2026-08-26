Trump declara emergencia nacional en EE. UU.: la orden que apunta a equipos eléctricos extranjeros

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves la emergencia nacional, mediante una orden ejecutiva, que permite prohibir la adquisición o instalación de equipos eléctricos fabricados en el extranjero cuando atenten contra la seguridad nacional.

En virtud de la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Emergencias Nacionales, la orden apela a una amenaza "inusual y extraordinaria" para restringir sistemas de energía a gran escalada producidos en el extranjero, incluidos el software y capacidades digitales asociadas, "que pudieran entrañar riesgos de ciberseguridad u operativos".

La orden, que no aplica a la distribución local, se centra en transacciones que involucran a ciudadanos extranjeros y que plantean un riesgo indebido de sabotaje o de efectos catastróficos para la seguridad, un "acceso no autorizado u otras perturbaciones", la resiliencia de la infraestructura crítica o un riesgo inaceptable para la seguridad de los EE.UU.

Con la norma publicada por la Casa Blanca, se faculta al secretario de Energía para "imponer condiciones" sobre el uso y funcionamiento continuos de dichos equipos y permite bloquear los operativos en la red de alta tensión.

Según indicó el texto, Estados Unidos ha aumentado su dependencia a ciertos componentes extranjeros para el sistema de energía a gran escala que "genera una vulnerabilidad en la cadena de suministro" del país, lo que incrementa "la capacidad de algunas entidades para crear y explotar" dichas vulnerabilidades.

Esta orden ejecutiva sobre la red eléctrica se suma a otra firmada en julio, que restringió las exenciones para que el Pentágono adquiera materiales críticos de proveedores extranjeros y priorizó fuentes nacionales o de países aliados.

Además, la Administración Trump impuso en agosto un arancel del 100 % a la importación de determinados drones y componentes considerados sensibles.

China es actualmente el principal productor mundial de tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes y vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

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