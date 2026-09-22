Trump quiere cambiar el nombre de la inteligencia artificial en EE.UU: así propone llamarla y estas son sus razones

Donald Trump planteó ante la Asamblea General de la ONU un cambio en la forma en que Estados Unidos denominará oficialmente a una de las tecnologías de mayor crecimiento y rechazó los intentos de establecer controles internacionales sobre su desarrollo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes 22 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que su Gobierno comenzará a referirse oficialmente a la inteligencia artificial como “superinteligencia”, una denominación que, según explicó, considera más adecuada para describir esta tecnología.

El anuncio se produjo durante el discurso de Trump ante la 81.ª sesión de la Asamblea General, en el que también defendió la soberanía estadounidense frente a iniciativas internacionales destinadas a establecer mecanismos globales para gobernar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

¿Por qué Trump quiere llamarla “superinteligencia”?

Trump argumentó que el término “artificial” puede transmitir la idea de que esta tecnología es falsa, mientras que, a su juicio, sus capacidades justifican utilizar la palabra “súper”.

“A partir de este momento, todos los documentos de Estados Unidos y, con suerte, los del mundo, se cambiarán para utilizar el término mucho más preciso ‘súper’ en lugar de artificial. Así que es superinteligencia”, afirmó el mandatario, según el reporte de EFE.

De acuerdo con lo anunciado por Trump, la Administración estadounidense utilizará “superinteligencia” y las siglas SI en lugar de “inteligencia artificial” e “IA” en su documentación oficial.

La Casa Blanca también recogió el cambio de denominación al reseñar el discurso presidencial y reprodujo una declaración en la que Trump se refiere a la inteligencia artificial como una tecnología que, “de ahora en adelante”, será llamada oficialmente “superinteligencia”.

Trump rechaza un control global de la tecnología

El anuncio estuvo acompañado de una posición política sobre la regulación de esta tecnología. Trump aseguró que Estados Unidos rechaza cualquier intento de construir lo que calificó como un “esquema globalista de control” sobre la inteligencia artificial.

La postura contrasta con los esfuerzos que se desarrollan en Naciones Unidas para discutir mecanismos internacionales relacionados con la gobernanza de la IA. La organización ha impulsado iniciativas para promover normas globales que busquen un desarrollo más seguro, inclusivo y responsable de estas tecnologías.

“Superinteligencia” ya tiene otro significado en el ámbito tecnológico

Aunque Trump plantea utilizar “superinteligencia” como nueva denominación oficial para la inteligencia artificial, el término ya tiene un significado específico en el campo tecnológico.

Un informe económico de la propia Casa Blanca publicado en el 2026 define la superinteligencia artificial como una inteligencia que supera las capacidades humanas. El documento distingue este concepto de los sistemas actuales de IA especializada.

Por ello, la utilización propuesta por Trump supone un cambio de terminología gubernamental, pero no significa que los actuales sistemas de inteligencia artificial hayan alcanzado técnicamente el nivel que especialistas y documentos oficiales han denominado “superinteligencia”.

El alcance práctico del anuncio dependerá ahora de cómo la Administración estadounidense implemente la nueva denominación en sus documentos y políticas oficiales.

Con información de EFE