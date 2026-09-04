Trump respalda nuevos planes para reforzar la seguridad alrededor de la Casa Blanca

Los líderes del Servicio Secreto de Estados Unidos llevaban mucho tiempo deseando una Casa Blanca más fortificada. El presidente Donald Trump se la está dando.

El jueves, funcionarios de la administración Trump presentarán públicamente sus planes más recientes para cercar permanentemente la plaza Lafayette, el parque público ubicado frente a la Casa Blanca.

El proyecto, una prioridad desde hace tiempo para el Servicio Secreto, se discutió pero nunca se aprobó en administraciones anteriores, ya que los funcionarios buscaban la manera de reforzar la seguridad sin restringir indebidamente el acceso público, según cuatro personas que hablaron bajo condición de anonimato para detallar conversaciones internas.

Los funcionarios de Trump también presentarán modificaciones a un centro de control de visitantes planificado, otra parte del esfuerzo más amplio respaldado por Trump para agregar instalaciones de seguridad y cercas que podrían alterar la relación entre la Casa Blanca y los espacios públicos que la rodean. La Comisión Nacional de Planificación de la Capital, que revisa los proyectos de construcción federales, considerará ambas propuestas el jueves por la tarde.

El Servicio Secreto también ha presionado para que se instalen vallas permanentes adicionales en la avenida Pennsylvania y alrededor del recinto de la Casa Blanca, y los funcionarios de la administración han dicho que próximamente se harán anuncios sobre esas adiciones.

Trump ha seguido la recomendación del Servicio Secreto de mantener cerrado el Parque Presidencial, el parque de 33 hectáreas que rodea la Casa Blanca, debido al aumento de las amenazas a la seguridad. La plaza Lafayette lleva casi ocho meses cerrada al público, aunque las obras de renovación finalizaron hace semanas, según dos personas que hablaron bajo condición de anonimato para comentar el proyecto.

Nuevas instalaciones de seguridad

La necesidad de un centro de visitantes permanente, similar a la valla de Lafayette, ha sido objeto de debate en varias administraciones, y los líderes del Servicio Secreto y otros funcionarios gubernamentales consideran insuficientes los remolques y carpas temporales utilizados para controlar a los visitantes de la Casa Blanca.

“Las instalaciones permanentes reforzarán la seguridad del campus y mejorarán la experiencia general de los visitantes”, declaró el Servicio Secreto en los documentos presentados a la comisión.

Al ser consultados sobre el apoyo de Trump a los proyectos del Servicio Secreto, los portavoces de la Casa Blanca y del Servicio Secreto dijeron que las nuevas iniciativas eran necesarias para proteger la Casa Blanca, de 7 hectáreas, y sus alrededores.

“La Casa Blanca y el Servicio Secreto buscan constantemente maneras de mejorar el sistema de seguridad del complejo de la Casa Blanca”, declaró Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “El presidente Trump se encuentra en una posición privilegiada para lograr esos objetivos de restauración y renovación, y para modernizar las 18 hectáreas del complejo y adaptarlas a las medidas de seguridad del siglo XXI”.

“Proyectos como el Centro de Visitantes de la Casa Blanca y la propuesta de vallado alrededor del Parque Lafayette no solo mejoran la seguridad, sino que crean una infraestructura adecuada a la Casa Blanca y los edificios circundantes, al tiempo que mantienen el acceso público”, dijo Nathan Herring, portavoz del Servicio Secreto, en un comunicado.

Los funcionarios de la administración también dijeron que la combinación actual de bolardos, vallas temporales y otras medidas de seguridad utilizadas en la plaza Lafayette son antiestéticas e insuficientes.

Preocupación por el acceso público

Algunos conservacionistas, líderes cívicos e historiadores advirtieron que los esfuerzos por proteger al presidente deberían equilibrarse con la necesidad de acceso público al edificio histórico conocido desde hace mucho tiempo como la “Casa del Pueblo”.

“Se está convirtiendo en una fortaleza”, dijo Ed Lengel, historiador de la Casa Blanca, advirtiendo que el público está perdiendo el acceso a los terrenos de la Casa Blanca debido a las vallas y otras restricciones impuestas por la administración. “Van a decir: ‘Hay amenazas contra la vida del presidente’. Es cierto, pero eso es solo un pretexto”.

Según testimonios publicados con antelación, el National Trust for Historic Preservation, la Cultural Landscape Foundation y otros grupos, así como residentes de Washington, tienen previsto advertir sobre los planes de vallado del Servicio Secreto en la reunión del jueves de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital.

“Lo que realmente estamos haciendo es interponer otra barrera entre el pueblo estadounidense y su gobierno, justo cuando la gente más necesita expresar su alegría colectiva, o su miedo, su ira o su patriotismo”, escribió Pam Fessler, residente de Washington desde hace mucho tiempo y periodista jubilada de la Casa Blanca, en una declaración preparada.

Una discusión anterior a Trump

La tensión entre seguridad y acceso es anterior a Trump, y muchos presidentes anteriores escucharon, aunque no accedieron por completo, a los deseos de la agencia dedicada a protegerlos a ellos, a sus familias y a otros altos cargos.

En 1995, el presidente Bill Clinton cerró la avenida Pennsylvania frente a la Casa Blanca al tráfico de vehículos, convirtiendo una calle de larga tradición en una vía peatonal.

“Debe considerarse una medida de seguridad responsable, necesaria para preservar nuestra libertad, y no parte de una restricción a largo plazo de la misma”, dijo Clinton en un discurso radiofónico en el que anunció el cambio.

Trump sigue las recomendaciones del Servicio Secreto

La disposición de Trump a adoptar cambios en materia de seguridad se produce tras los intentos de asesinato que ha sufrido. Él mismo ha reconocido públicamente que el Servicio Secreto le salvó la vida.

También ha seguido las recomendaciones de la agencia de hablar en público detrás de un cristal antibalas, limitar algunas de sus apariciones y tomar otras medidas destinadas a mejorar su protección. Trump cambió de avión en secreto al salir de Turquía tras una conferencia de la OTAN, según informó inicialmente The Washington Post, una maniobra inusual que posteriormente atribuyó al Servicio Secreto.

“Eso depende únicamente del Servicio Secreto”, dijo Trump a los periodistas el mes pasado. “Yo solo sigo sus instrucciones”.

Funcionarios del gobierno han declarado que existen claros riesgos de seguridad que deben abordarse, citando las protestas tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020. Los manifestantes invadieron la plaza Lafayette, enfrentándose a las fuerzas del orden, y Trump fue trasladado brevemente a un lugar seguro dentro de la Casa Blanca.

Richard H. Macauley, jefe de la división uniformada del Servicio Secreto, declaró en julio que esas protestas ponían de manifiesto la necesidad de instalar nuevas vallas en la plaza Lafayette.

“Tenemos que asegurarnos de proteger a nuestros ciudadanos, al presidente y a la Casa Blanca”, dijo Macauley a la Comisión de Bellas Artes mientras esta examinaba la propuesta del Servicio Secreto.

Los ladrillos de la plaza Lafayette

El Servicio Secreto no ha conseguido todo lo que deseaba bajo la presidencia de Trump. Algunos funcionarios de la agencia habían presionado para que se reemplazara el pavimento de ladrillo rojo de la plaza Lafayette —elegido personalmente por la primera dama Jacqueline Kennedy hace más de 60 años— porque temían que los manifestantes lo arrancaran y lo arrojaran. Ese asunto también llegó a oídos del presidente.

“Tenemos que tomar una decisión importante”, dijo Trump en el Despacho Oval el mes pasado. “¿Tomamos los adoquines rojos, ya saben, los de ladrillo rojo? ¿Los cambiamos por granito? Son bonitos, pero no son los originales”.

Según los documentos presentados a la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, los funcionarios de la administración decidieron finalmente conservar los ladrillos rojos, pero reubicarlos para que fueran más seguros.