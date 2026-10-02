Video: así fue el rescate en helicóptero de un conductor atrapado por una inundación en Arizona

Un conductor ingresó con su vehículo a un camino que había sido cubierto por una corriente de agua en la localidad de Tonopah, Arizona, según reportaron medios estadounidenses.

La fuerza del caudal arrastró la camioneta y la dejó volcada a unos nueve metros de la orilla, por lo que el hombre tuvo que subir a la estructura del vehículo para evitar ser arrastrado, según reportó Infobae.

Debido a la velocidad de la corriente, los equipos de socorro determinaron que no era posible acercarse por tierra.

El incidente ocurrió el martes 29 de septiembre, durante una jornada marcada por inundaciones en el área metropolitana de Phoenix, ocasionadas por las lluvias asociadas con los remanentes del huracán Polo.

Los rescatistas optaron por efectuar una operación aérea mediante un sistema de malacate, con el cual una persona puede ser descendida y elevada desde un helicóptero.

El equipo de la unidad de aviación del sheriff desplegó a la suboficial Lindsey Smith, quien descendió desde un helicóptero a unos 24 metros de altura para llegar hasta el conductor.

Durante la primera aproximación, la suboficial no logró estabilizarse debido al viento y la corriente, por lo que la tripulación volvió a elevarla para efectuar un segundo intento.

En la nueva maniobra, Smith consiguió sujetarse de una rueda de la camioneta volcada y aseguró al conductor con un arnés, mientras el nivel del agua continuaba aumentando alrededor del vehículo.

El piloto del helicóptero, Rich Dickner, explicó que la operación debía efectuarse con rapidez debido al aumento del nivel del agua. La maniobra duró menos de cinco minutos y permitió elevar al conductor y a Smith hasta la aeronave.

Video del rescate

El traslado y las recomendaciones ante inundaciones

Una vez a bordo, el helicóptero trasladó al conductor y a la suboficial hasta una zona seca, donde personal de la Arizona Fire & Medical Authority los esperaba para brindarles atención.

Tras el rescate, las autoridades del condado reiteraron a la población la recomendación de evitar el cruce de caminos inundados y corrientes de agua.