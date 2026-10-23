Video muestra cómo un migrante cruza hacia Texas y es detenido: ¿qué pasó con los presuntos traficantes?

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Video muestra cómo un migrante cruza hacia Texas y es detenido: ¿qué pasó con los presuntos traficantes?

Un video muestra cómo un migrante cruza la frontera entre México y Texas, es detenido por la Patrulla Fronteriza y los presuntos traficantes huyen.

Valery Velásquez

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Foto de referencia. Migrante intenta cruzar la frontera entre México y Texas, donde agentes de la Patrulla Fronteriza intervienen para realizar las detenciones correspondientes. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Un video captó el momento en que un migrante cruza la frontera entre México y Texas, presuntamente auxiliado por traficantes de personas.

En imágenes compartidas por Univisión, se observa cómo, tras el cruce ilegal, el migrante es interceptado y detenido pocos minutos después por agentes de la Patrulla Fronteriza, mientras que los presuntos traficantes huyen hacia territorio mexicano para evadir a las autoridades.

El hecho refleja las dinámicas de seguridad y vigilancia en la frontera, donde las autoridades estadounidenses refuerzan los patrullajes para combatir el tráfico ilícito de personas. La intervención de los agentes evitó que el migrante avanzara hacia el interior de Estados Unidos.

Las organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes suelen coordinar estas operaciones aprovechando zonas vulnerables de la franja fronteriza. Según los reportes oficiales, los traficantes, conocidos como "polleros" o "coyotes", abandonan a las personas una vez que cruzan la frontera, exponiéndolas a los riesgos del terreno y a la captura por parte de las autoridades migratorias estadounidenses.

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Las autoridades reiteran el llamado a evitar la contratación de estas redes clandestinas y destacan que los operativos buscan desarticular las rutas utilizadas por el crimen organizado y mantener el orden en los puntos fronterizos entre ambos países.

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Valery Velásquez

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