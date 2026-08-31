Altos funcionarios del ICE llegan a Guatemala para abordar seguridad y repatriaciones

Personal de alto nivel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos visitó Guatemala esta semana y sostuvo reuniones relacionadas con seguridad regional y procesos de repatriación, aunque las autoridades no han dado detalles sobre los alcances de los encuentros.

La Embajada de EE. UU. en Guatemala informó en sus redes sociales sobre la llegada de los funcionarios y señaló que el encargado de Negocios, Jorgan Andrews, les dio la bienvenida.

Según la publicación diplomática, los funcionarios estuvieron en el país para conocer de primera mano la cooperación bilateral.

"Guatemala ha sido un aliado fuerte en la región con su recepción de retornados, un liderazgo que refleja el compromiso compartido con la seguridad regional y la reducción de la migración ilegal", publicó la representación estadounidense.

El ICE también informó en redes sociales que funcionarios de alto nivel se reunieron esta semana con personal de la Embajada de EE. UU. en Guatemala y representantes de otras instituciones para abordar la seguridad regional y los procesos de repatriación.

"Las sólidas asociaciones siguen siendo esenciales para avanzar en las prioridades de seguridad compartidas", indicó la institución estadounidense.

Sin mayores detalles

Ni la Embajada de EE. UU. en Guatemala ni el ICE han dado más detalles sobre los encuentros aparte de la información publicada por ambas instituciones en sus redes sociales.

Tampoco se ha informado quiénes integraron la delegación del ICE, cuánto tiempo permanecieron en Guatemala, con qué funcionarios guatemaltecos se reunieron ni si durante la visita se alcanzaron acuerdos relacionados con migración, seguridad o procesos de repatriación.

La visita ocurre mientras Guatemala constituye un corredor para miles de migrantes centroamericanos que buscan llegar a México y continuar de manera irregular hacia Estados Unidos.

Miles de centroamericanos cruzan Guatemala cada año con ese propósito, mientras las autoridades estadounidenses han fortalecido sus acciones en las fronteras para impedir el ingreso irregular de personas.

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