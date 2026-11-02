EE. UU. lanza advertencia a organizadores de caravanas de migrantes y restringe visas a más de 15 personas

El Gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia contra las personas que organicen, promuevan o financien caravanas de migrantes con destino a ese país y anunció que impuso restricciones de visa a más de 15 personas vinculadas con estas actividades.

El Departamento de Estado informó que las medidas fueron adoptadas la semana pasada contra personas involucradas en la organización, facilitación o promoción de recientes caravanas que buscaban llegar a la frontera sur estadounidense.

La Administración del presidente Donald Trump advirtió que está preparada para aplicar restricciones migratorias contra quienes faciliten, a sabiendas, el ingreso ilegal de personas a Estados Unidos.

"El Departamento está preparado para aplicar esta política y tomar medidas contra quienes organicen, promuevan, apoyen o financien, a sabiendas, caravanas que faciliten la inmigración ilegal a Estados Unidos", señala el comunicado oficial.

La institución también advirtió que los organizadores y participantes de estas caravanas que soliciten una visa estadounidense o intenten viajar al país serán sometidos a un escrutinio adicional.

Las medidas pueden incluir la denegación o revocación de visas, según el Departamento de Estado.

Investigaciones sobre caravanas

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las investigaciones permitieron identificar a personas que reclutaron, coordinaron y dirigieron a grupos de migrantes que viajaban por Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos.

Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado, confirmó las medidas mediante una publicación en la red social X.

"La Administración Trump no tolerará a aquellos que se benefician de la inmigración ilegal o socavan nuestras leyes de inmigración", escribió Pigott.

El funcionario agregó que el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a más de 15 personas que organizaron, promovieron o financiaron caravanas con la intención de ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no revelaron la identidad ni la nacionalidad de las personas afectadas por las restricciones migratorias.

El Departamento de Estado también recordó que cruzar la frontera sur estadounidense sin autorización constituye una violación de la ley y puede ocasionar arresto, detención, deportación y prohibiciones de ingreso en el futuro.

Advierten que organizadores tendrán que rendir cuentas

Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, también se pronunció sobre las acciones contra los organizadores de caravanas de migrantes.

"Los organizadores y participantes de las caravanas están advertidos: tendrán que rendir cuentas", escribió Segura en su cuenta de X.

También confirmó que se adoptaron medidas para restringir la capacidad de estas personas de viajar a Estados Unidos.

Estados Unidos destaca acciones de Guatemala, Honduras y México

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala compartió en X otro mensaje del Departamento de Estado, en el que las autoridades estadounidenses afirmaron que las caravanas de migrantes no surgen de manera espontánea, sino que son organizadas mediante redes sociales.

El mensaje sostiene que, durante la administración estadounidense anterior, estas actividades se convirtieron en un negocio lucrativo, principalmente para organizaciones delictivas.

Las autoridades estadounidenses también señalaron que las personas que participan en las caravanas suelen quedar expuestas a tratos inhumanos y degradantes durante el recorrido.

En la publicación, el Departamento de Estado destacó la colaboración con autoridades de otros países para impedir que las caravanas lleguen a la frontera estadounidense.

"Felicitamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y México por sus recientes medidas decisivas y eficaces", señala el mensaje.

Según la publicación, las autoridades de esos países establecieron puestos de control y colaboraron con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para frenar los desplazamientos masivos de migrantes.

El Gobierno estadounidense reiteró que continuará con las medidas destinadas a impedir el ingreso irregular de migrantes y a responsabilizar a quienes faciliten estas actividades.

.@DeputySecState: Hay quienes creen erróneamente que las "caravanas" de personas que intentan entrar ilegalmente en nuestro país son un fenómeno espontáneo. Sin duda, no lo son. Se organizan meticulosamente a través de las redes sociales y, durante la Administración anterior de EE.UU., se convirtieron en un negocio enorme y lucrativo, principalmente para las organizaciones delictivas. Las propias personas no son más que peones, a menudo sometidas a tratos inhumanos y degradantes a lo largo del camino. Bajo el liderazgo de @POTUS @realDonaldTrump, todo esto se detuvo de inmediato y ahora contamos con LA FRONTERA MÁS SEGURA DE LA HISTORIA. Pero los delincuentes y los organizadores de las caravanas no han desaparecido ni se han rendido. Incluso ahora, siguen organizando caravanas que no tienen NINGUNA POSIBILIDAD de entrar en nuestro país. Una parte importante de nuestra estrategia (de seguridad fronteriza) consiste en colaborar estrechamente con las autoridades de otros países para detener las caravanas antes incluso de que se acerquen a nuestra frontera. Felicitamos a los gobiernos de Guatemala, Honduras y México por sus recientes medidas decisivas y eficaces. Mediante el establecimiento de puestos de control y la estrecha colaboración con @DHSgov, estas autoridades han frenado en seco los desplazamientos ilegales masivos. Garantizar la seguridad fronteriza en el origen da resultados. 🇺🇸🇬🇹🇭🇳🇲🇽 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) November 2, 2026

.@WHAAsstSecty: Los organizadores y participantes de las caravanas están advertidos: tendrán que rendir cuentas. Hemos identificado a numerosas personas que reclutaron, coordinaron y dirigieron caravanas a través de Centroamérica y México hacia la frontera de Estados Unidos, y hemos tomado medidas para restringir su capacidad para viajar a nuestro país. — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) October 31, 2026

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