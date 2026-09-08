Guatemala suma 2 mil 848 mexicanos recibidos como parte de vuelos de retornados desde Estados Unidos

Entre el 19 de abril y el 4 de septiembre pasados, Guatemala recibió a 2 mil 848 personas de nacionalidad mexicana que ingresaron al país en condición de tránsito como parte de los vuelos que trasladan a guatemaltecos retornados de Estados Unidos, informaron este martes 8 de septiembre las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

A estos datos se suman, de forma preliminar, los 73 mexicanos que arribaron este martes al país en un vuelo procedente de Texas, en el que también fueron retornados 57 guatemaltecos.

Del registro de los 2 mil 848 mexicanos hasta el 4 de septiembre, se conoce que 2 mil 622 son hombres y 226, mujeres. En cuanto a las edades, mil 409 tienen entre 18 y 29 años; 925, entre 30 y 40; 500, entre 41 y 60, y 14 son mayores de 60 años.

De acuerdo con los datos, agosto fue el mes en el que se atendió a más personas bajo este mecanismo, con un total de 848 ciudadanos mexicanos.

El IGM se encarga de la recepción, identificación y atención de las personas. Además, en caso de ser necesario, se les brindan servicios de salud, alimentación y abrigo.

El IGM recibe los datos de cada vuelo con 48 horas de anticipación para compartir la información con la Embajada o el Consulado de México, con el objetivo de identificar a sus ciudadanos.

Ciudadanos mexicanos en el centro de recepción de retornados de Guatemala. (Foto Prensa Libre: María Renee Barrientos)

El director general del IGM, Alfredo Danilo Rivera, explicó que este procedimiento forma parte de una coordinación con Estados Unidos para facilitar el traslado de ciudadanos mexicanos hacia su país de origen y aclaró que no llegan con fines de permanencia o residencia, sino únicamente en tránsito por territorio guatemalteco. Este procedimiento se aplica únicamente a personas mayores de edad que no tengan alertas o notificaciones de Interpol. También quedan fuera de este mecanismo las unidades familiares, las niñas, los niños y los adolescentes, así como las personas que hayan solicitado asilo.

El IGM indicó que mantendrá la coordinación con instituciones nacionales y autoridades mexicanas para que estos procesos se desarrollen conforme a los procedimientos establecidos y se garantice el respeto de los derechos humanos.

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