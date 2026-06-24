Economía para todos

Acuerdo de crédito de contingencia con el FMI

Dado el nivel de reservas monetarias internacionales, no fue necesario usar los recursos del FMI.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1992, destacando el inicio del Programa de Modernización Monetaria y Bancaria, que concluyó exitosamente una década después.

El déficit presupuestal de 1992 fue de Q10.8 millones, el más pequeño en medio siglo.

En Guatemala la economía en 1992 alcanzó 4.8%. La inflación a fue de 13.7%. La inversión pública se expandió un 30.5% y la inversión privada en 27.4%. La deuda externa del país se redujo.

La suscripción con el Fondo Monetario Internacional de un Acuerdo de Crédito Contingente de carácter precautorio le dio al Banco de Guatemala un financiamiento por el equivalente de US$74.2 millones. Sin embargo, no fue necesario usar tales recursos porque las reservas monetarias absolutas pasaron prácticamente de cero a US$849.6 millones. Fue un buen año. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En 1992 se firmaron los acuerdos de paz de El Salvador entre la guerrilla y el gobierno. Se dio el golpe de Estado del presidente Alberto Fujimori en Perú. Bill Clinton ganó elecciones en Estados Unidos. Debido a la unificación alemana, por las elevadas transferencias presupuestarias al territorio incorporado, se generó un déficit fiscal considerable.

En Guatemala, en 1992, la comandancia general de la URNG presentó documento de negociación: el gobierno del presidente Jorge Serrano no aceptó la propuesta. Se firmó el acuerdo para iniciar el retorno de refugiados en México. Rigoberta Menchú Tum recibió el Premio Nobel de la Paz.

El gobierno enfrentó varias fuentes de conflicto, además de las negociaciones de paz con la URNG, la violencia incontrolable, el descontento por el nivel del salario mínimo e incluso un intento de golpe de Estado en mayo.

La Agencia para el Desarrollo Internacional donó US$50.0 millones, destinados al pago de atrasos del gobierno central con el Banco Mundial. Ello hizo posible que dicho banco aprobara un financiamiento por US$120.0 millones, destinados al Programa de Modernización Económica y Social, con especial interés en la reforma monetaria y bancaria, de los cuales se desembolsaron, en 1992, US$48 millones.

El año anterior, el Ministerio de Finanzas presentó un proyecto de modernización tributaria, recogiendo propuestas hechas por el Banco Mundial en materia fiscal, que fueron aprobadas por el Congreso de la República. Fue una amplia reforma de leyes que incluían el ISR, IVA, aranceles, papel, sellado y timbres fiscales, impuesto territorial e importación y consumo de petróleo. Alguna de las novedades de estas leyes fueron las siguientes: se fijó una tasa única de 25% sobre las utilidades y regalías, y se estableció una tasa del 15% sobre ganancias de capital. Para las personas individuales, los tramos de renta imponible se redujeron de 16 a tres, y la tasa máxima se redujo de 34% a 25%. Una novedad fue la posibilidad de acreditar del IVA pagado por la compra de bienes y servicios sobre el ISR, con la idea que los consumidores demandarían facturas si ellos pueden acreditar un crédito sobre el ISR. Se creó la figura del pequeño contribuyente. También se estableció la factura especial para aquellas personas que no emitían facturas, con la idea de que los consumidores demandarían facturas si ellos pueden reclamar un crédito sobre el ISR.

En numismática se acuñó la medalla conmemorativa de Q1, que celebra los cien años del artista guatemalteco de la plástica Carlos Mérida. En filatelia, la emisión de sellos fue así: Emisión Postal Regular Aérea Américas III. Cincuenta aniversario del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Campaña contra el sida.