Catalejo

Al respecto del regreso de Miguel Ángel Asturias

Es justa la repatriación de Miguel Ángel Asturias, pero falta hacerle cambios al área del Teatro Nacional.

La repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias es un acontecimiento de primer orden para Guatemala. Me hizo recordar una experiencia inolvidable vivida el 10 de diciembre de 1967, cuando le fue entregado el Premio Nobel de Literatura por el rey Gustavo VI de Suecia. Tuve el honor de ser uno de los ocho guatemaltecos presentes y soy el último de los sobrevivientes. Al día siguiente fue tomada una foto con él, su esposa Blanca, el embajador guatemalteco Antonio Gándara y el estimado colega Julio César Anzueto, quien llegó como corresponsal. La delegación de prensa incluía al poeta y periodista Manuel José Arce y al colega Salvador Búcaro. Recuerdo también con emoción las primeras palabras de su discurso de agradecimiento: “mi voz en el umbral…”



Con su traslado a Guatemala, se cumplió su voluntad de regresar cuando ya hubiera democracia, porque un gobierno militar lo despojó de su nacionalidad. Por supuesto, es discutible si en realidad hay democracia, y si el homenaje de Francia al llevarlo al cementerio Père Lachaise, donde descansan un millón de representantes de las artes, ciencias, y también personajes destacados de todo el mundo, en 70 mil tumbas. Esto no es malinchismo, sino aceptación de la importancia mundial de ese homenaje. Su tumba en Francia destacó por haber tenido 52 años la copia en piedra de una monumental estela maya de Petén, la cual quedará como homenaje perpetuo.



En Guatemala ya se encuentran sus restos depositados al frente del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, al cual los guatemaltecos asisten cuando hay obras de teatro, conciertos diversos y actividades oficiales importantes, sobre todo en el campo político, pero no es un lugar donde los ciudadanos asistan como parte de los lugares capitalinos donde van con sus familias. No es fácil ingresar y ojalá eso sea resuelto. Por aparte, la estatua y el monumento nuevo tienen un estilo y un tamaño no totalmente coincidentes con el ambiente arquitectónico del edificio diseñado por Efraín Recinos, en base al boceto del arquitecto Marco Vinicio Asturias. Quedará alejado, en la práctica, pero, por supuesto, es cuestión de criterios, por tanto subjetivos y discutibles.

La repatriación de los restos de Miguel Ángel Asturias es un acontecimiento de primer orden para Guatemala.



Miguel Ángel Asturias era “un poeta que escribía novelas”, como decía mi padre. Hace algunos años publiqué el libro Era bello y malo como Satán, con figuras literarias asturianas, donde hay descripción, dolor, picardía, religiosidad, y decidí buscar en El señor Presidente y otras obras para escoger entre los miles de ejemplos: / …un cohete de colores, tras el estallido, deshilaba sedas de güipil en arcoíris. / …adornado como una tumba altísima por coronas de zopilotes que volaban en círculos dormidos. / Las moscas corrían por las paredes limpiándose las alitas del frío de la muerte. / El Pelele engusanaba la calle de quejidos. / La imagen de la Virgen se borró en la sombra y por el suelo rodaron dos cuerpos hechos una trenza de ajos. / La noche traía la lengua de fuera.



/ A las mujeres, como a las flores lo que les hace falta es riesgo; galana se va a poner con el casamiento. / Se pegaron al cielo convertidos en estrellas… en selvas abuelas de sombra. / Los dedos le quedaron engusanados de mocos. / Le parecía extraño estar despierta, vestida de aire… / Las ceibas no son árboles ¿No? Son astros, son gigantes con hojas. / Las telarañas espumaban el paso de los fantasmas. / La noche bajaba peinada y húmeda del alborotado cielo de las cumbres.



Para finalizar, el mejor homenaje a Asturias es divulgar sus obras en ediciones rústicas, baratas y financiadas por el Estado, aceptándolo más allá de los pantanos ideológicos. El tiempo mata todo, incluyendo muchas veces el valor de los libros y sus autores, en este mundo de abandono a la lectura.