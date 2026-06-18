Por la libertad

¿Cambio de rumbo en Colombia y Perú?

Si tuviéramos que elegir entre un bien y un mal, moralmente debemos elegir el bien, pero entre dos males, toca elegir el menor.

El próximo domingo se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia para el período 2026-2030. Los candidatos escogerán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. El candidato oficialista, Cepeda, representa a la izquierda radical. Espriella, a la derecha conservadora. Las encuestas dan ganador a Abelardo, con un 52% de intención de voto, mientras que Iván se quedaría con un 44.5%.

No me quedan dudas de que no quiero que gane la izquierda jamás, así que si me tocara votar ahí lo haría por Abelardo y lo hubiera hecho por Keiko.

Abelardo le ha hablado en su campaña directamente al pueblo. Ha ofrecido mano dura contra el crimen común y contra la narcoguerrilla. Ofreció reducir el tamaño del gobierno en un 40%. Esto implica también una reducción de impuestos. Sus explicaciones son claras y sencillas. Esto lo entiende muy bien el votante. Por ello, a pesar de que él tiene muy buenas relaciones con grandes empresarios y ser una persona con mucha riqueza le han votado personas de condición muy humilde y hasta la misma centroizquierda que se ha separado de la de Petro y Cepeda. Por el otro lado, Cepeda ha ofrecido seguir con programas estatales de subsidios y ayudas a medio mundo. Esto hace que el gobierno necesite más recursos y siga creciendo. En cuanto a la narcoguerrilla, ha ofrecido dialogar y la gente ya está cansada de diálogos improductivos y fallidos. Sus explicaciones son más elaboradas, complicadas y filosóficas. Sin embargo, no es despreciable la cantidad de votos que obtuvo en la primera vuelta y que va a obtener ahora. De ganar Abelardo, Colombia retomará el rumbo que perdió con el gobierno de Petro. Se esperaría que las inversiones extranjeras aumenten y se detenga la fuga de talentos y capitales colombianos hacia el exterior. Un giro a la derecha que no es totalmente liberal sino conservadora, aunque con mercados libres hasta cierto punto.

En Perú ocurre algo similar. Pero los resultados de la segunda vuelta han sido mucho más apretados. Tan apretados que aún se están contando los últimos votos y los que ingresan del extranjero. Con un poco más del 99% de los votos contabilizados, la candidata Keiko Fujimori de la derecha conservadora ha logrado el 50.1% mientras que el candidato opositor, el izquierdista Roberto Sánchez, está con el 49.9%. Está muy parejo y todavía, con lo que falta, podría haber sorpresas, pero las casas de apuestas y las encuestas más confiables ya dan por ganadora a Keiko. Sánchez es un izquierdista que ha logrado captar el voto del campo, del interior del país mientras que Keiko ha logrado una gran mayoría en las ciudades. Dado que el resultado es un empate técnico, ambos candidatos están impugnando cualquier acta donde consideren que hay duda en el conteo de los votos. Cualquier voto debe ser rescatado en estos momentos. Keiko apela al Fujimorismo y esto le da votos de simpatizantes por la mano dura y libertad económica, pero tiene su voto de rechazo por quienes consideran que su padre violó los derechos humanos. Sánchez, quien estuvo de ministro en el gobierno de Pedro Castillo, seguirá sus pasos por el rumbo de una izquierda que es bastante radical. Por el momento, el resultado favorece a Keiko Fujimori.

Es posible que alguno piense que ninguno de los candidatos los representa en sus ideas. A mí no me representan, pues considero que la derecha conservadora es muy proteccionista y mercantilista, no liberal en el buen término de la palabra. Mucho menos me representan los izquierdistas. Si tuviéramos que elegir entre un bien y un mal, moralmente debemos elegir el bien, pero entre dos males, toca elegir el menor. No me quedan dudas de que no quiero que gane la izquierda jamás, así que si me tocara votar ahí, lo haría por Abelardo y lo hubiera hecho por Keiko.