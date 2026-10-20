Florescencia

Carros voladores

Según una encuesta reciente, cuatro de cada 10 entrevistados no han utilizado inteligencia artificial.

El jueves de la semana pasada hablaba con mi hija Lucía, de 7 años, sobre inteligencia artificial (IA). Le suelo contar de nuevas tecnologías. En la conversación salió que quería un carro que se manejara solo. Sonreí, la acerqué a mí y, mirándola fijamente, le dije que, a la velocidad que todo avanza, es probable que para cuando tenga la edad de manejar —en unos nueve años más— los autos estén volando.



Esa noche llegó la demostración del nuevo Roadster de Tesla, la empresa estadounidense que fabrica carros eléctricos que se manejan solos. A diferencia de sus autos en el mercado, este ¡vuela! Lucía ya dormía cuando vi el video. A la mañana siguiente se lo mostré emocionado. Le brillaron los ojos y, sin dejar de mirarme, preguntó: “¿Entonces ya voy a tener carro?”.



Me dejó pensando qué responderle. Para ella, si el carro ya volaba, también podía adelantarse el momento de “manejarlo”. Quizás falten años para que sea transporte cotidiano, pero me recordó la velocidad con que cambia lo que creemos posible.



Mientras el mundo se sorprendía con el carro volador presentado en EE. UU., en Guatemala la encuesta de CID Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo mostraba otra realidad. Casi cuatro de cada 10 entrevistados no habían utilizado inteligencia artificial en el último año.



Los resultados políticos del estudio de octubre ocuparon las portadas noticiosas. Pero a mí me llamó la atención el apartado de inteligencia artificial: uno de cada cuatro entrevistados no la había usado y no sabía bien qué era o cómo funcionaba. A ellos se suma aproximadamente uno de cada siete que sabía qué era, pero no la usaba. Si no acercamos ese conocimiento a más personas, una oportunidad para avanzar terminará aumentando las diferencias que nos separan.

Otra terrible pérdida en esa larga lista de dolores que les ha tocado enfrentar.



Pero no hay que comenzar de cero para cerrar esa brecha. Es más cuestión de compartir conocimiento. En Guatemala hay casi 18 millones de aparatos móviles capaces de usar internet, según cifras de la SIT recogidas por Advance Guatemala. Quienes ya usan WhatsApp, Facebook u otras redes sociales pueden aprovechar ese teléfono para aprender.



Usar ChatGPT, Gemini o la inteligencia artificial de Facebook no es complicado. Ofrecen opciones gratuitas. Y una gran ventaja es que no necesitamos escribirles: podemos comenzar hablándoles con nuestras propias palabras. Una emprendedora puede pedir ideas para promover sus productos. Un agricultor puede hacer preguntas sobre su cultivo. Y un maestro puede investigar maneras de explicar las fracciones.



Ese apoyo en las aulas es urgente. Los resultados de Pisa publicados el mes pasado situaron a Guatemala en el último lugar en lectura y matemáticas entre los países latinoamericanos participantes. Estamos tan atrasados que solo podremos recuperarnos con familias y maestros que utilicen estas herramientas para apoyar el aprendizaje. Es la única forma en la que podremos agilizar la enseñanza, recuperar el aprendizaje perdido y cerrar la brecha educativa de Guatemala.



Aprender a informarnos no debe esperar más, especialmente de cara a las próximas elecciones. Estas tecnologías nos ayudan a investigar la trayectoria de los candidatos y comparar sus promesas con lo que hicieron. Así podemos tomar decisiones informadas. No podemos seguir cayendo en las trampas de politiqueros que mienten para ganarse un voto y, al llegar al poder, se olvidan del pueblo.



Quienes ya utilizamos estas herramientas debemos acompañar a un familiar o vecino en su primera consulta. Compartir ese conocimiento es también servir a Guatemala.



Mi hija Lucía quiso adelantar nueve años al ver aquel carro en el aire. Nosotros podemos empezar hoy: aprovechar mejor el teléfono que tenemos y ayudar a otros a hacerlo. El futuro que me ilusiona para mi hija también lo deseo para los niños de Guatemala. Y nos toca acercárselo desde hoy.