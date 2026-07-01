Economía para todos

Casas de cambio y nuevos bancos

Los servicios financieros ampliaron su cobertura con la apertura de cuatro nuevas instituciones

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1993. Renegoció la deuda externa bilateral con el Club de París.



Durante 1993, la economía de Guatemala creció en 3.9%. La inflación acumulada fue de 11.3% para 1993. A finales de 1993, el tipo de cambio se situó en Q5.81758 x US$1.00.



La Junta Monetaria autorizó a funcionar las siguientes casas de cambio: Onex, S. A.; Saq S. A.; CEI Servicios Internacionales, S. A.; y Forex, S. A.



Un aspecto relevante lo constituyó la negociación, efectuada a finales de marzo de 1993, de un acuerdo marco con los acreedores participantes en el Club de París, para la reprogramación de la deuda vencida bilateral, habiéndose logrado en septiembre acuerdos bilaterales con los gobiernos de Alemania, Francia, Italia y Canadá. En el caso de Guatemala, fueron países acreedores participantes Alemania, Austria, Canadá, España, Francia e Italia.



La tasa de interés anual bancaria para créditos pasó de 21.3% en diciembre de 1992 a 24.8% en abril de 1993. Para operaciones pasivas pasaron de 11.3% en diciembre de 1992 a 13.7% en diciembre de 1993.



El déficit presupuestario del Estado fue el equivalente al 1.5% del PIB. La carga tributaria, definida como la relación entre los ingresos tributarios y el producto interno bruto (PIB) a precios corrientes, fue de 7.8%.



La Junta Monetaria requirió a las instituciones públicas que trasladen al Banco de Guatemala todos sus depósitos. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En 1993 el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción acordaron prestar ayuda económica a Rusia y otras ex repúblicas soviéticas.

Se autorizaron las operaciones de cuatro casas de cambio.



En Guatemala, el decreto No. 3-93, sobre la ley de población y desarrollo, aprobado por el Congreso de la República, fue vetado por el presidente Jorge Serrano. Guatemala y Belice firmaron convenios de no agresión.



Se firmó el acuerdo de Querétaro entre el Gobierno de Guatemala y la URNG.



Se presentó luego el plan de paz de la URNG. Se condenó a Noel Beteta por el asesinato de Myrna Mack. Retornaron de México dos mil 400 refugiados. El mediador monseñor Rodolfo Quezada declaró impasse en las negociaciones entre el gobierno y URNG; después criticó la intransigencia de ambas partes. Fracasó el intento de golpe de Estado del presidente Serrano en mayo. El Congreso, en junio, eligió presidente de la República a Ramiro De León Carpio. Fue asesinado el político Jorge Carpio Nicolle en Quiché.



En materia fiscal, el plan del nuevo gobierno de los 180 días no incluyó impuestos adicionales.



La Junta Monetaria aprobó la Matriz del Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional, el reglamento para la constitución y fusión de bancos y el reglamento para las casas de cambio.



El Banco Imperial había tenido autorización para su constitución desde 1989. Sin embargo, no completó los requisitos para operar. Iniciaron operaciones el Banco del Nor-Oriente y el Banco de Comercio. El año anterior lo hicieron el Banco Empresarial, Multibanco y el Banco Corporativo. Todos estos banco no existen en la actualidad. El Vivibanco, desde 1993, continúa operando. Este último año hubo estafas piramidales, entre las que, conforme a una tesis de Análisis del delito de intermediación financiera, se encontraban Autocasa, Gilsar, Afín, Inversiones Prime, Inversiones Quetzal y Financiera Valat.



La Asociación Numismática de Guatemala mandó a acuñar medallas conmemorativas para celebrar los 50 años de la inauguración del Palacio Nacional en 1943. En filatelia no hubo emisión de sellos en 1993.