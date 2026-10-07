Economía para todos

Cierre del Banco de Comercio en 2007

Se autorizó la impresión de billetes después de un faltante de los mismos durante la Navidad 2006.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2007.



La resolución emitida por la Junta Monetaria que causó gran sorpresa, a principios de enero 2007, fue revocar la autorización para operar el Banco de Comercio, S. A.



El Ministerio de Finanzas emitió a favor del Banco de Guatemala bonos por Q593.8 millones, para cubrir dos años después la pérdida del banco central correspondiente a 2005, a un plazo de 30 años, y a una tasa de interés anual de 4.13%, por lo que, a fin de año, el saldo de los referidos títulos fue de Q2 mil 717.0 millones.



Se autorizó la impresión de billetes después de un faltante de los mismos durante la Navidad del 2006. Se contrató la impresión de billetes y la acuñación de monedas metálicas. El mayor número de billetes correspondió a unidades de Q100, en tanto que las monedas de mayor número acuñado fueron piezas de Q1.



El Estado de Resultados muestra al final del ejercicio contable 2007, una utilidad de Q609.6 millones.

El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional, 2007.



En agosto se inició la propagación de la crisis financiera que se originó en el mercado de hipotecas de alto riesgo (subprime) de los Estados Unidos de América.



En Guatemala, en 2007, el crecimiento económico registró una tasa de 6.3%. Se empezaron a notar los beneficios generados por el Tratado de Libre Comercio RD-Cafta, en inglés.



El tipo de cambio del quetzal en relación con dólar de los Estados Unidos de América fue de Q7.63082 por US$1 al 28 de diciembre de 2007.

En octubre (2007), el precio del petróleo alcanzó el precio de US$90 por barril, lo que provocó presión inflacionaria.



El ritmo inflacionario fue de 8.75%. Se aumentó la tasa de interés líder de la política monetaria en seis ocasiones, con lo cual dicha tasa de interés pasó de 5.00% en diciembre 2006 a 6.50% en diciembre de 2007.



El valor de las exportaciones de petróleo se situó en US$249.1 millones. La Junta Monetaria autorizó el funcionamiento de 10 entidades fuera de plaza (offshore).



El Congreso de la República aprobó la Ley de Garantías Mobiliarias. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala. En agosto, el Banco Central Europeo (BCE), junto a la Fed estadounidense, inyectaron miles de millones de dólares a los mercados bursátiles para evitar el colapso del sistema bancario mundial. En octubre, el precio del petróleo alcanzó el precio de US$90 por barril, lo que provocó presión inflacionaria. La Fed, el BCE y otros bancos centrales mundiales realizaron una acción de inyección de liquidez masiva para detener la congelación de créditos bancarios mundiales en diciembre.



El presidente Óscar Berger inició el año al reconducir el presupuesto del 2006, ya que el Congreso de la República no aprobó el techo presupuestario del 2007. El 12 de marzo se realizó la visita oficial del presidente George W. Bush a Guatemala. En agosto, el Congreso de la República de Guatemala aprobó la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).



En numismática se emite la VII Serie Iberoamericana, con el tema de los deportes olímpicos. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: emisión postal contramarcada del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Turismo en Guatemala. Hombres Ilustres de Guatemala. Inversión de impuestos. Sigue: Año de la Transparencia. 75 aniversario de la Asociación Filatélica de Guatemala. Cien años de relaciones diplomáticas Guatemala-Uruguay. Educación para todos. Navidad: el nacimiento, los Misterio de la Navidad del siglo XVIII. Centenario del movimiento Scout mundial.