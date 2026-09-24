Por la libertad

Combustibles: alivio temporal

No sabemos qué va a pasar con los precios del petróleo dada la incertidumbre que existe por razones geopolíticas.

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el martes pasado el decreto 22-2026, que exonera temporalmente lo que queda de este año el impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo (IDP) y el impuesto al valor agregado (IVA) a la importación y venta de combustibles. De los 160 diputados que tiene el Congreso, 149 votaron a favor, y el resto estaba ausente. Es una medida que va a aliviar a la gente, en forma temporal, a pasar este pico de precios altos de los combustibles, aunque difiero, en parte, de la medida. Considero que el IDP sí se debió eliminar, pero permanentemente, no solo suspender temporalmente. En cuanto al IVA, no debió suspenderse. Es un impuesto indirecto, universal, general, proporcional, de los más neutros en el sentido que es de los que menos afectan la formación de capital.

Cuando el precio sube, indica escasez relativa: el productor tratará de aumentar la cantidad ofrecida y el consumidor buscará reducir lo que compra o encontrar sustitutos.

Dada la exoneración de estos dos impuestos, el consumidor recibirá una reducción de aproximadamente Q9.10 y Q9.40 en el precio de las gasolinas, y unos Q6.30 en el del diésel y gasoil a los precios actuales. Se estima que el monto total de la exoneración de aquí a fin de año podría ser de Q3,318 millones (Q1,332 millones del IDP y el resto, del IVA).

Esta propuesta es mejor que la de poner un precio tope y subsidiar la diferencia por varias razones. Los precios seguirán fluctuando al vaivén del precio internacional de los combustibles. No sabemos qué va a pasar con los precios del petróleo, dada la incertidumbre que existe por razones geopolíticas. Además, en el caso del diésel, hay una mayor escasez relativa en estos momentos, por problemas de producción limitada y la situación de Irán, por un lado, y de Rusia, por el otro. Muchos países, incluyendo Guatemala, subsidiaron en el pasado el diésel. Hoy en día existen muchos vehículos y motores a base de diésel. El problema de los subsidios es que el costo lo paga el resto de la población, lo use o no. Es una socialización del costo. En Bolivia ha causado casi la mitad del déficit y, ahora, el presidente actual ha decidido eliminarlo, no sin el peligro de un gran descontento social. Es una medida correcta y dolorosa que permitirá corregir parte de los desequilibrios fiscales del gobierno boliviano.

Si algo es importante en una economía es mantener los precios libres. Estos son como un semáforo que manda señales tanto al consumidor como al productor. Cuando el precio sube, indica escasez relativa: el productor tratará de aumentar la cantidad ofrecida y el consumidor buscará reducir lo que compra o encontrar sustitutos. Cuando el precio cae, ocurre lo contrario: hay más oferta que demanda, el productor recibe la señal de reducir producción y el consumidor se siente menos presionado para consumir. En los combustibles, esto no ocurre de inmediato, porque su demanda es bastante inelástica. Si el precio sube 1%, el consumidor reducirá su consumo en menos de ese 1%, pues dependemos mucho de ellos y los sustitutos no siempre son fáciles de adaptar a la rutina. Algunos podrán compartir carro, dejar vehículos estacionados, usar transporte público, ir en moto, bicicleta o caminar, pero cada alternativa tiene costos, coordinación e inconvenientes.

Precisamente por eso es tan importante no distorsionar los precios: si los escondemos con subsidios o topes, también escondemos la señal que permite ahorrar, invertir, buscar eficiencia y desarrollar alternativas. Los vehículos eléctricos, por ejemplo, serán más interesantes en la medida en que el petróleo siga alto y los precios reflejen la realidad. No sabemos qué otras alternativas aparecerán en el futuro, pero la libertad es fundamental para que esto ocurra.