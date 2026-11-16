Desarrollo de país

Como terminará el año 2026 en Guatemala

La inflación a octubre se reporta en 4.38%.

En las elecciones de medio período en Estados Unidos, los estadounidenses eligieron a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado, 36 gobernadores estatales y miles de autoridades locales. El triunfo de la Ola Azul, como varios le llaman, le dio el control de la Cámara de Representantes y del Senado a los demócratas. Los nuevos representantes y los senadores asumirán sus cargos el 3 de enero de 2027. Ese día comenzará oficialmente el 120 Congreso de los Estados Unidos de América. La toma de posesión de los gobernadores electos se realizará durante el mes de enero, según la constitución y legislación de cada Estado.

El crecimiento económico de enero a septiembre fue de 4.3%.

En mi opinión, Estados Unidos es un excelente ejemplo de los pesos y contrapesos políticos con elecciones a medio período del período de cuatro años del Ejecutivo. Funciona bien. Aparte de su ideología, el ciudadano valora cómo está la inflación y cómo está el desempleo como grandes indicadores que pesan en su decisión de voto. Allá no es gran tema la seguridad ciudadana porque la autoridad en materia funciona bastante bien y el tema de seguridad nacional también funciona bastante bien.

¿Qué castigó al partido Republicano esta elección? A partir del 28 de febrero, por la guerra con Irán, se dispararon los precios del petróleo, principalmente por la falta de paso por el estrecho de Ormuz al mundo. Eso incrementó los precios de los combustibles a nivel mundial y por ser tan importante factor del costo de vida incrementó los precios de productos y servicios. A septiembre, la inflación en Estados Unidos era de 3.7% mientras que el desempleo se situaba en 4.1%. Esos porcentajes son altos para los estadounidenses.

En Guatemala se marcó el impacto de los precios de los combustibles ,lo cual no fue atendido con prontitud por el Ejecutivo. Eso en parte, se refleja en la baja popularidad del actual mandatario. Sin embargo, a consecuencia de la dinámica del sector productivo del país y el ingreso de remesas familiares, el crecimiento económico de enero a septiembre fue de 4.3%, que es muy por encima del promedio del hemisferio occidental y del mundo. La inflación a octubre se reporta en 4.38%, pero mucha de la razón es por inflación importada. Se estima que el año 2026 terminará con el crecimiento similar al reportado a septiembre y la inflación también similar a la reportada a octubre.

Si los Estados Unidos logra un entendimiento con Irán, que parece que es lo que busca el presidente Donald Trump, entonces los precios del petróleo bajarán, como bajó la semana pasada el WTI y el brent, de arribita de US$100 por barril a menos de US$90. Si sigue bajando a precios de inicios de año entonces ayudará a un mejor cierre de año.

En Guatemala las remesas familiares han aumentado 5.3% a octubre (US$22 mil 484 millones) y se estima que el año terminará en US$26.8 mil millones. Ese ingreso se refleja principalmente en el consumo. Con todo y la crítica a Trump por la deportación masiva y el control estricto de no ingreso a indocumentados, las remesas han aumentado 12% en este segundo período de gobierno. La construcción en el país aumenta y aumenta. Ahora mismo hay 208 edificaciones mayores en construcción en la Ciudad de Guatemala y 52 en Quetzaltenango. La construcción siempre es un factor guía para el crecimiento económico.

La preocupación de muchos es el gasto público excesivo sin transparencia y la corrupción. El Presupuesto de la Nación para 2027, si lo aprueba el Congreso con todo y los ilegales y/o inconstitucionales gastos extraordinarios, aumentará la deuda pública en 55% vs. el año 2026, y nos llevará a un déficit fiscal de 4.4%, con acumulación de deuda igual al 29.4% del PIB. Un presupuesto electorero le hará mucho daño al país.